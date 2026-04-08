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Hijos de Shakira tienen restringido buscar a Gerard Piqué en Internet

Shakira reveló cómo maneja el tema de la tecnología con sus hijos, Milan y Sasha, y confesó que ellos no pueden buscar el nombre de Gerard Piqué, su papá, en Internet.

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Hijos de Shakira tienen restringido buscar nombre de Piqué y el de ella en Internet

La colombiana concedió una entrevista a Henar Álvarez, para RTVE Play, en la que habló de la educación que les quiere dar a sus hijos y cómo busca protegerlos de la información del ciberespacio.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Hijos de Shakira tienen restringido buscar nombre de Piqué y el de ella en Internet