Hijos de Shakira tienen restringido buscar nombre de Piqué y el de ella en Internet

Durante la conversación con Shakira, la presentadora española confesó que le da pánico que su hijo de nueve años en algún momento le dé por buscar su nombre en Internet, por las cosas que pueda encontrar, y le preguntó a la barranquillera si ella sentía lo mismo.

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La intérprete de ‘Loba’, que tatuó a Beéle en su paso por Barranquilla, respondió que en realidad eso no le preocupa porque, además de que sus hijos tienen “inteligencia y madurez” para “no buscar donde no hay que buscar”, ella también les controla el acceso a Internet e, incluso, tienen prohibido entrar a YouTube.

“Primero, que tienen el tema de la tecnología supercontrolado. No tienen teléfono, tienen un iPad, pero muy controlado, que se los doy el sábado en la mañana, una hora y así; no tienen demasiado acceso a Internet, ya les prohibí YouTube, directamente […], pero ellos también lo van entendiendo así. Saben que hay que busca la felicidad en las cosas simples, saben que no hay que dejarse engañar de todo lo que se dice, que la verdad no está en las redes sociales, que tampoco hay que ir buscando su nombre, ni el mío ni el de su padre, porque para qué”, declaró la colombiana.

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Asimismo, Shakira reveló que ella no se ‘googlea’ a ella misma, sino que le pide a su equipo que le envié las cosas positivas y bonitas que dicen de ella, porque es esa energía de la que se quiere contagiar.



¿Qué fue lo que pasó con Shakira y Piqué?

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, una de las parejas más mediáticas del espectáculo y el deporte, se confirmó públicamente en junio de 2022 tras más de una década de relación y dos hijos en común. En un comunicado conjunto breve, ambos pidieron respeto por su privacidad, sin detallar las causas de la separación. Sin embargo, con el paso de las semanas, versiones de prensa señalaron presuntas infidelidades por parte del exdefensor del FC Barcelona como uno de los factores determinantes de la ruptura.

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La separación no solo tuvo repercusiones personales, sino también profesionales. Shakira canalizó la situación en su música, lanzando temas como 'Monotonía' y, posteriormente, su colaboración con Bizarrap, titulada 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', tema en el que hace referencias directas a su relación con Piqué.

Por su parte, el exfutbolista español continuó su vida fuera de las canchas tras anunciar su retiro del fútbol en noviembre de 2022. Su nueva relación con Clara Chía Martí, mantuvo el interés mediático en torno al caso. El proceso también incluyó un acuerdo legal por la custodia de sus hijos, que permitió a Shakira trasladarse a Miami, en Estados Unidos, mientras Piqué mantiene un régimen de visitas.