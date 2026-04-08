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Actor de 'La Reina del Flow' trabaja como conductor y se siente orgulloso: "No me da pena" - CaracolTV

El actor se sinceró en La Kalle sobre los trabajos que ha tenido que desempeñar para poder financiar su carrera artística. Además, respondió a las burlas y se mostró orgulloso de su proceso.

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Actor de 'La Reina del Flow' trabaja como conductor y se siente orgulloso: "No me da pena"

El actor se sinceró en La Kalle sobre los trabajos que ha tenido que desempeñar para poder financiar su carrera artística. Además, respondió a las burlas y se mostró orgulloso de su proceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Cuál es el actor de 'La Reina del Flow 3' que actualmente trabaja como Uber en Estados Unidos.