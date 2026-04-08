Actor de 'La Reina del Flow' trabaja como conductor y se siente orgulloso: "No me da pena"

Jay Torres, recordado por su papel de Trejos en 'La Reina del Flow 3', se ha convertido en uno de los actores más destacados de esta temporada no solo por la química que demostró tener con el elenco durante la grabación, en especial con su compañera Mariana Gómez, sino porque se ha referido en varias oportunidades a los esfuerzos que ha tenido que hacer para sacar adelante su carrera musical.

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Jay Torres, intérprete de Trejos en 'La Reina del Flow 3', trabaja como conductor

En una entrevista para La Kalle, el también cantante habló sobre su trabajo como conductor, a pesar de que ha trabajado en diferentes producciones para televisión en Colombia y el extranjero.



"Cuando me salí del ambiente de la ciencia; obviamente para poder vivir de esto yo tuve que hacer de todo. Yo trabajé como Uber, todavía hago Uber", contó.

Posteriormente, recordó el incómodo momento que vivió con una joven que lo grabó en la calle y le preguntó sobre la razón por la que estaba desempeñando ese trabajo teniendo en cuenta su reconocimiento internacional.





"El tono en que lo estaba haciendo la niña, porque era joven, era como medio burlón. Yo me río. 'No, ¿y le pagan?', 'pues sí, pero es personal y no te voy a decir' (...) Hice un video y les dije 'me vale tres tiras, yo hago Uber porque uno como artista independiente tiene que hacer otro tipo de trabajo'", dijo durante la entrevista, confesando que se siente orgulloso de su proceso y añadiendo que trata de tomarse estos comentarios con buen sentido del humor.

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Torres también admitió que, si tuviera la oportunidad de evadir uno de los trabajos para los que ha sido contratado, sería en un geriátrico como cuidador de internos.

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Las reacciones por parte de los usuarios a su historia no se han hecho esperar: "Bravísimo, Dios te siga bendiciendo grandemente ❤️❤️❤️", "El verdadero pides un carro y te llega el divorcio en persona 😂🔥❤️", "Un man re trabajador, 👏👏👏❤️❤️❤️ orgulloso debe estar de ser lo que es, además boricua, no es un 10 es un 1000 🔥🔥🔥🔥", "Para cumplir un sueño, muchos tienen que sacrificarse", son algunos de los mensajes que se leen.

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