Sara Corrales mostró problema que tiene antes del parto de su hija con Damián Pasquini

Sara Corrales compartió con sus seguidores un momento relacionado con la etapa previa al nacimiento de su primera hija. A través de las historias de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores, la actriz mostró el proceso de organización de la maleta para el parto de Mila. Allí explicó que no solo debe preparar sus pertenencias, sino también las de la bebé y las de su esposo, Damián Pasquini, quien la acompañará durante esos días.

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Qué problema tuvo Sara Corrales antes del parto de su bebé

Según indicó, uno de los principales inconvenientes que enfrenta es la cantidad de artículos que considera necesarios frente al espacio limitado del que dispone. Por esta razón, había recurrido previamente a sus seguidores para pedir recomendaciones sobre qué debía llevar y cuáles eran los elementos imprescindibles para ese momento.



Además, la actriz expresó la dificultad que le genera tomar decisiones frente a la ropa y los objetos que podría necesitar la recién nacida.





"Creo que estoy en problemas. ¿Qué es esto tan difícil? Tengo de todo, entonces digo, por si nace muy chiquita, por si nace muy grande. No, por si es más flaquita. No, esta por si es más gordita", dijo refiriéndose a las tallas de la menor. De esta manera, mostró la incertidumbre relacionada con las posibles características físicas de la bebé al momento de nacer.

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Posteriormente, dejó ver que dentro de la selección hay cobijas, pañales, gorritos y un extractor, entre otros elementos necesarios para los primeros días. Sin embargo, el proceso de organización no parecía sencillo, ya que dejó ver que tenía la cama llena de productos sin ordenar, lo que reflejaba el volumen de pertenencias que estaba considerando llevar.

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La actriz de 'Vecinos' también enseñó que, hasta ese momento, solo tenía lista una maleta pequeña con los productos de aseo personal que ella utilizará durante los días de estancia en la clínica.

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Es necesario mencionar que semanas antes de este momento, Corrales había compartido otros detalles relacionados con su embarazo. En ese entonces, comentó que su mamá y su mejor amiga viajarán desde Colombia para acompañarla durante los primeros meses tras el nacimiento de Mila. De igual forma, ha venido mostrando distintos aspectos de la espera de su hija a través de sus redes sociales, manteniendo informados a sus seguidores sobre esta etapa.