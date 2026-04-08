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Qué problema tuvo Sara Corrales antes del parto de su hija Mila - CaracolTV

La actriz de 'Vecinos' Sara Corrales reapareció en redes sociales para contar cómo van los preparativos para el nacimiento de Mila, la hija que está esperando con Damián Pasquini.

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Sara Corrales mostró problema que tiene antes del parto de su hija con Damián Pasquini

La actriz de 'Vecinos' reapareció en redes sociales para contar cómo van los preparativos para el nacimiento de Mila. Según informó, ha presentado problemas a pocos días del parto.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Qué problema tuvo Sara Corrales antes del nacimiento de su hija Mila.