Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
En Vivo 'A Otro Nivel'
Programación
'La Reina del Flow 3'

Qué trastorno padeció Juliana Velásquez, del 'Club 10', en su adolescencia - CaracolTV

Juliana Velásquez contó en el programa 'La Tobón Show' con Laura Tobón que sufrió de bulimia durante 4 años y contó momento crítico que vivió a los 17 años en la clínica.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Juliana Velásquez destapó enfermedad que puso en riesgo su voz: la padeció por 4 años

La intérprete de 'La Colombiana' se sinceró sobre un episodio de salud que presentó cuando tenía 17 años y que la alertó sobre los problemas vocales que podría sufrir si no se recuperaba.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de abr, 2026
Comparta en:
Juliana Velásquez se sinceró acerca de enfermedad que puso en riesgo su voz.