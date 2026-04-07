Juliana Velásquez destapó enfermedad que puso en riesgo su voz: la padeció por 4 años

Juliana Velásquez concedió una entrevista para el programa 'La Tobón Show' con Laura Tobón, en el que abordó distintos aspectos de su vida personal y profesional. En ese espacio, la artista compartió una experiencia relacionada con un trastorno alimenticio que marcó una etapa específica de su adolescencia. Según relató, tuvo bulimia durante cuatro años, un periodo que coincidió con su juventud temprana y que tuvo consecuencias en su salud.

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Durante el encuentro, recordó un episodio que ocurrió cuando tenía 17 años. Según relató, un día se levantó con la garganta seca y con un sabor a metal. Posteriormente, al toser, encontró sangre, lo que generó preocupación inmediata. En ese momento creyó que se le había reventado algo por dentro, por lo que acudió a un centro médico para recibir atención.

Una vez en el hospital, le realizaron una gastroscopia como parte de los exámenes necesarios para determinar la causa de lo que estaba ocurriendo. Allí, el médico solicitó a su mamá que saliera del consultorio con el fin de poder conversar directamente con ella; fue en ese momento cuando le pidió ser sincera respecto a su estado.

"Se sienta y me dice. Tú tienes la garganta en carne viva. Me dijo 'de verdad hace mucho no veía el estado de unas curdas vocales así como las tienes'", recordó.





Velásquez señaló que el profesional de la salud le preguntó si estaba vomitando y fue su respuesta afirmativa la que lo terminó de alertar. Desde ahí se dio cuenta que puso en riesgo su voz, lo que representó un punto de inflexión en la forma en que comprendía las consecuencias de su situación.

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Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, pues sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo frente a lo compartido:"Mujer valiosa y maravillosa ❤️ eres ejemplo", "Qué admiración esta chica 😍", "Ella es mi muñeca ❤️🎵🎶", "Estás bellísima @julianaaa, cero caso a los comentarios destructivos… Además, qué voz tienes, 👏👏👏 que Dios te bendiga", "Eres preciosa mi Juli, te conocí desde chiquitina y siempre has sido maravillosa", "Gracias por contar tu verdad", son algunos de los comentarios que se destacan en las plataformas digitales.

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