Jonathan Majors, exactor de Marvel, sufre accidente durante rodaje en su regreso al cine

El actor Jonathan Majors, conocido por su participación en el universo de Marvel Studios, sufrió un accidente mientras realizaba una escena de acción durante el rodaje de una nueva película que marcaba su regreso al cine. El intérprete, de 36 años, había ganado reconocimiento por su aparición en la serie Loki y por su papel en Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

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Cómo se encuentra de salud el actor Jonathan Majors tras accidente en rodaje

El incidente ocurrió en medio de una secuencia que involucraba a Majors y al actor JC Kilcoyne. Según lo registrado en un video difundido posteriormente, ambos se encontraban grabando una escena que simulaba una confrontación física. Dentro de la acción, el personaje interpretado por Majors recibía un disparo y respondía golpeando a su compañero, lo que derivaba en la caída de ambos al suelo.



Durante la ejecución de la escena, una ventana ubicada detrás de los actores se rompió de manera inesperada. Como consecuencia, tanto Majors como Kilcoyne cayeron al vacío desde una altura aproximada de dos metros. El hecho no había sido previsto dentro de la planificación del rodaje, lo que generó la interrupción inmediata de la grabación.





De acuerdo con información divulgada por The Hollywood Reporter, el accidente no dejó lesiones de gravedad en Majors. Sin embargo, Kilcoyne presentó heridas en las manos producto de los fragmentos de vidrio, por lo que requirió atención médica y la aplicación de puntos de sutura.

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El suceso generó alertas dentro del equipo de producción en relación con los protocolos de seguridad durante las filmaciones, especialmente en escenas que implicaban riesgo físico. La situación evidenció la necesidad de prever incidentes imprevistos y reforzar las medidas destinadas a proteger a todos los integrantes del rodaje, incluidos actores y personal técnico.

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La película en cuestión representaba una nueva etapa en la carrera de Majors, quien buscaba retomar su actividad profesional tras haber enfrentado un proceso judicial. El actor había sido condenado a una pena cercana a tres años por cargos relacionados con acoso y violencia de género contra su expareja, lo que impactó directamente en su trayectoria dentro de la industria.

Como consecuencia de ese proceso, The Walt Disney Company decidió finalizar sus vínculos contractuales con el actor. Esta decisión incluyó la cancelación de su participación en futuros proyectos del universo Marvel, donde estaba previsto que continuara interpretando al personaje Kang el Conquistador en próximas entregas de la franquicia.

Tras el accidente, la producción permaneció en pausa mientras se evaluaban las condiciones de seguridad y el estado de los involucrados. El rodaje se reanudó posteriormente bajo revisión de los protocolos establecidos.

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