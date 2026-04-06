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Cómo fue el accidente que tuvo Jonathan Majors, exactor de Marvel durante rodaje en su regreso al cine - CaracolTV

El actor Jonathan Majors resultó involucrado en un incidente durante la grabación de una escena de acción, lo que obligó a detener temporalmente la producción.

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Jonathan Majors, exactor de Marvel, sufre accidente durante rodaje en su regreso al cine

El actor Jonathan Majors resultó involucrado en un incidente durante la grabación de una escena de acción, lo que obligó a detener temporalmente la producción.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de abr, 2026
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