Exotic DJ confirma su nueva relación con reconocida modelo: "Sin lastimar a nadie"

Exotic DJ confirmó que inició una relación sentimental con la modelo Dianny More. La noticia se dio a conocer por medio de publicaciones en redes sociales, donde ambos compartieron imágenes en las que aparecieron juntos. En estas publicaciones también se incluyó un mensaje en el que se hizo referencia al inicio de esta etapa en sus vidas, sin mencionar detalles específicos sobre el tiempo que llevaban saliendo o las circunstancias en las que se conocieron.

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Ella es la nueva novia de Exotic DJ, expareja de Marcela Reyes

Dianny More es reconocida por su trabajo como modelo en campañas publicitarias de marcas de ropa y productos de cuidado personal. Además, ha desarrollado proyectos propios, entre ellos una marca de joyas que ha promocionado a través de sus plataformas digitales. Su presencia en redes sociales ha sido constante, lo que ha permitido que su imagen tenga visibilidad en diferentes espacios comerciales.



Tras el anuncio de la relación, no se conocieron más detalles sobre el desarrollo del noviazgo. Tampoco se informó sobre eventos públicos en los que la pareja haya aparecido previamente, por lo que la confirmación se dio directamente desde sus perfiles personales.





En cuanto a la relación entre Exotic DJ y Marcela Reyes, madre de su hijo, se conoció que ambos mantienen actualmente un vínculo de amistad. Esta situación se consolidó luego del atentado que sufrió el DJ en 2024. Durante ese proceso, Marcela Reyes estuvo presente en su recuperación, lo que permitió que la relación entre ambos cambiara con el tiempo.

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Antes de que se confirmara el nuevo noviazgo del artista, existían rumores sobre una posible reconciliación entre Exotic DJ y Marcela Reyes. Sin embargo, con la publicación de las imágenes junto a Dianny More, esta posibilidad dejó de considerarse. A pesar de esto, se indicó que la relación entre los padres del menor se mantiene en buenos términos.

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El anuncio del noviazgo generó diversas reacciones en redes sociales. Usuarios que siguen la trayectoria del DJ y de la modelo dejaron mensajes en las publicaciones, en los que expresaron apoyo a la pareja. Entre los comentarios se destacaron expresiones relacionadas con el inicio de una nueva etapa, así como mensajes que hacían referencia a experiencias pasadas y a la posibilidad de avanzar en el ámbito personal.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha ofrecido declaraciones adicionales sobre su relación. Tampoco se han dado a conocer planes conjuntos o apariciones públicas posteriores al anuncio inicial. La información disponible continúa centrada en las publicaciones realizadas en redes sociales, que fueron el medio a través del cual se confirmó el vínculo entre Exotic DJ y Dianny More.

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