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Quién es la nueva pareja de Exotic DJ expareja de Marcela Reyes se trata de una modelo reconocida - CaracolTV

El artista dio a conocer su nuevo noviazgo a través de redes sociales, donde se compartieron varias imágenes acompañadas de un mensaje el cual desató comentarios de los internautas.

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Exotic DJ confirma su nueva relación con reconocida modelo: "Sin lastimar a nadie"

El artista dio a conocer su nuevo noviazgo a través de redes sociales, donde se compartieron varias imágenes acompañadas de un mensaje el cual desató comentarios de los internautas.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de abr, 2026
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