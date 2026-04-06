Hija de Baby Demoni apareció en redes con homenaje que reactivó conversación sobre el caso

La hija de Alejandra Esquin, conocida como "Baby Demoni, apareció en redes sociales en un video que funcionó como homenaje a su madre. En la grabación, la menor interpretó el tema “Sin tu amor” de Nigga, canción que su madre utilizaba de forma recurrente en sus contenidos digitales. Durante la escena, la niña sostuvo un cuadro con una fotografía, elemento que acompañó la interpretación.

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Quién esta a cargo del cuidado y bienestar de la hija de Baby Demoni tras su fallecimiento

El video fue publicado por la abuela materna, quien asumió su cuidado junto con una tía. Según información compartida por la familia, la menor quedó bajo su responsabilidad tras el fallecimiento de su madre. Valentina Esquin, hermana de la creadora de contenido, indicó que la niña pasó a vivir con ellas y que el entorno familiar se reorganizó para garantizar su bienestar.



De acuerdo con los testimonios entregados por la tía, la menor atravesó un proceso de duelo que incluyó episodios de llanto y cambios en su rutina. La familia también informó que la niña recibió acompañamiento psicológico como parte del proceso posterior a la pérdida. En ese contexto, señalaron que el padre biológico no había estado presente en su vida, por lo que el núcleo de apoyo se concentró en la línea materna.

El contenido alcanzó más de 700 mil reproducciones en TikTok y generó una alta interacción. En la sección de comentarios se registraron mensajes relacionados con la situación de la menor y referencias al caso judicial. Varias personas expresaron inquietudes sobre el avance de la investigación y mencionaron la necesidad de esclarecer los hechos. Otros comentarios hicieron referencia al rol de la abuela en el cuidado de la niña y a la situación familiar tras el fallecimiento.

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La difusión del video coincidió con la continuidad del proceso investigativo por la muerte de Baby Demoni, ocurrida el 15 de octubre de 2025. El caso permaneció en revisión por parte de las autoridades, con la mención de una expareja conocida como Samor One entre los posibles implicados. Hasta el momento de la publicación del video, no se había comunicado una resolución definitiva.

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El registro audiovisual se convirtió en un punto de atención dentro de la conversación digital sobre el caso, al mostrar la situación actual de la hija de la creadora de contenido. La participación de la menor en el homenaje y la respuesta de los usuarios mantuvieron vigente el tema en redes sociales, donde continuaron las referencias tanto al proceso judicial como al entorno familiar de la niña.

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