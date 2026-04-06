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¿Quién es la nueva pareja de Margarita Ortega? Periodista que fue su amigo

Detalles sobre el novio de Margarita Ortega, reconocida actriz y presentadora colombiana, y cómo comenzó su relación amorosa. Fueron amigos por más de 10 años.

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Margarita Ortega y su novio dan detalles de su relación: fueron amigos por más de 10 años

La presentadora y actriz caleña, que mantuvo su relación amorosa lejos de la esfera pública por varios meses, se animó a aparecer junto al hombre que le robó el corazón.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Margarita Ortega y su novio dan detalles de su relación: fueron amigos por 10 años