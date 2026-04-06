Margarita Ortega y su novio dan detalles de su relación: fueron amigos por más de 10 años

Margarita Ortega confirmó que le había dado una nueva oportunidad al amor, y que estaba felizmente enamorada, en agosto de 2025, cuando se le vio salir del concierto de Molotov, con su pareja.

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Posteriormente, la presentadora dio a conocer, por medio de una publicación de Instagram, que estaba saliendo con el también periodista Joan Avellaneda; no obstante, no había dado detalles de su relación, pues prefiere mantenerla en privado. Sin embargo, la pareja decidió mostrarse en público y hasta hablar de su noviazgo, en ‘Lo Sé Todo’.

Margarita Ortega y su novio hablan de cómo comenzó su relación

Los periodistas contaron que se conocen desde hace varios años y por más de10 años fueron amigos. Coincidieron en un noticiero, pero, cuando el proyecto terminó, cada uno tomó por caminos diferentes. No obstante, tiempo después la vida los volvió a juntar y entonces se empezaron a ver de una manera diferente.





“Nos volvimos a encontrar en un punto, gracias a Margarita, y empezamos a hablar en una conversación diferente. Yo creo que el tema de estar fuera del ambiente de oficina y demás nos llevó como una conversación diferente… y pues ahí, de a poquito [la empezó a conquistar]”, declaró Avellaneda.

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Actualmente, la pareja comparte el lugar de trabajo, pero, por su profesionalismo, ellos prefieren no mezclar sus obligaciones laborales con sus sentimientos personales.



¿Por qué se separó Margarita Ortega de Ramiro Meneses?

La separación entre la actriz y presentadora Margarita Ortega y el actor Ramiro Meneses, luego de 15 años de relación, respondió a una combinación de factores personales y profesionales, según han revelado ambos en diferentes entrevistas.

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En términos generales, la ruptura no estuvo marcada por escándalos públicos, sino por un desgaste progresivo en la relación. De acuerdo con declaraciones de la propia Ortega, la pareja experimentó cambios en su dinámica con el paso del tiempo, lo que los llevó a tomar caminos distintos. “Cada uno empezó a ver que su vida necesitaba otros aires”, explicó la actriz, subrayando que la decisión fue mutua y respetuosa.

Por su parte, Meneses ha señalado que uno de los factores determinantes fue la falta de tiempo para compartir en pareja, debido a sus compromisos laborales. Mientras él se encontraba en el exterior grabando producciones, Ortega trabajaba como presentadora en Colombia, lo que dificultaba la convivencia y el encuentro frecuente. Pese a que su matrimonio terminó, los actores mantienen una muy buena relación, pues además tienen una hija en común: Melibea.