Exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI' debuta como escritor: este es su libro

Cris, el exmilitar que hizo parte de Gamma en La Ciudad de las Cajas durante la edición transmitida entre 2025 y 2026, volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al anunciar el lanzamiento de su libro 'El deporte, un maestro de vida'. Se trata de una autobiografía en la que cuenta cómo el deporte le ayudó a transformar su vida en propósito; además, llama la atención porque en cada capítulo les da un ejercicio práctico a los lectores para que se animen a salir de su zona de confort.

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Según indicó en su cuenta oficial de Instagram, su objetivo es vender en principio 150 ejemplares para poder publicarlo oficialmente, y añadió que aquellas personas que lo apoyen en esta primera etapa aparecerán en la parte trasera del documento a modo de agradecimiento.

"Todas las ganancias de la venta de este libro las donaré a la fundación Corre, Cris, Corre para apoyar el reto Desafío América Corriendo donde voy a correr por todo el continente, de sur a norte, con un fin social muy hermoso: ayudar a 20 mil niños en Colombia con educación escolar", comentó en la plataforma.

Diferentes compañeros del reality de los colombianos lo han apoyado compartiendo sus videos y comentando en cada publicación que realiza. A pesar de que todavía no ha logrado la venta inicial, está cerca de lograrlo, por lo que sus fanáticos han acudido a sus redes sociales para alentarlo.



Cuánto cuesta el libro de Cris, exparticipante del 'Desafío 2025'

'El deporte: maestro de vida' tiene un valor de 21 euros y 23 euros si se incluye al carrito el marcador de la página, lo que corresponde a aproximadamente 88 mil y 96 mil pesos colombianos.





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"Cristian Orozco encontró en el deporte mucho más que rendimiento: encontró una forma de sanar, resistir y volver a empezar. Este libro no es una historia de perfección, es una historia de reconstrucción. Es para quienes alguna vez pensaron en rendirse… Y todavía sienten dentro de sí la fuerza para seguir", se lee en la reseña.

Además de promocionar su libro, el pasado 12 de marzo, Cris anunció el inicio de su carrera por América, con la que ha visitado países como Argentina y Chile, y con la que planea llegar a Alaska para apoyar una causa social impulsada por su propia fundación.

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