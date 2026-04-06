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Cris, del 'Desafío 2025', lanzó libro con el que pretender apoyar causa social - CaracolTV

Cris, quien hizo parte de Gamma en el 'Desafío del Siglo XXI', está de lanzamiento con su libro 'El deporte, un maestro de vida', una autobiografía donde habla sobre cómo la actividad física cambió su vida.

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Exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI' debuta como escritor: este es su libro

Aunque el libro todavía no se encuentra publicado, el Súper Humano prometió que destinará las ganancias para una buena causa en la que viene trabajando desde hace varios meses.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Qué exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI' lanzó su libro con el que busca apoyar causa social.