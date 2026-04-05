Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
Programación
'La Reina del Flow 3'
'A Otro Nivel'

Famosas que han tenido apariciones y revelaciones con la Virgen Marcela Posada relata aparición de la Virgen - CaracolTV

La actriz asegura que vivió una experiencia espiritual mientras oraba por un proyecto, hecho que coincidió con una respuesta inesperada que terminó interpretando como una señal de protección.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Marcela Posada relata aparición de la Virgen y giro inesperado en proyecto internacional

La actriz asegura que vivió una experiencia espiritual mientras oraba por un proyecto, hecho que coincidió con una respuesta inesperada que terminó interpretando como una señal de protección.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de abr, 2026
Comparta en:
LRD_TEMPLATE_01 (7).jpg