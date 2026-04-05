Marcela Posada relata aparición de la Virgen y giro inesperado en proyecto internacional

La actriz Marcela Posada relata una experiencia que interpreta como una señal divina en medio de un proceso profesional. Según cuenta, se encuentra a la espera de la confirmación de un proyecto internacional relacionado con un reality. Ante la expectativa, pide a su familia que ore para que la oportunidad se concrete.

En medio de una de estas oraciones, la actriz dirige la mirada hacia la nevera de su casa y observa un reflejo que asocia con la imagen de la Virgen. En ese momento también percibe lo que describe como una presencia espiritual. Vive el episodio como un acto de fe y lo interpreta como un mensaje en relación con la decisión que está por tomar.



Tiempo después, recibe la llamada sobre el proyecto. La respuesta no corresponde a lo que esperaba inicialmente. Aunque en un primer momento la información le genera desconcierto, posteriormente analiza las condiciones del formato, los pagos y el tipo de contrato. En ese proceso concluye que la propuesta no coincide con sus expectativas profesionales. Identifica que el contenido del reality tiene un enfoque que no considera adecuado para su carrera y decide no continuar con la negociación. Posteriormente, interpreta el episodio vivido durante la oración como una forma de protección.



Actrices que han tenido encuentros con la Virgen María

El testimonio de Posada se suma a otros relatos de figuras públicas que han compartido experiencias similares. La actriz Margalida Castro ha mencionado en distintas entrevistas episodios en los que asegura haber percibido la presencia de la Virgen. En uno de ellos describe una manifestación en forma de escarcha al pie de su cama durante varias horas de la madrugada, hecho que vincula con el inicio de su devoción mariana.

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Por su parte, la presentadora Carolina Cruz ha señalado que, debido a su fe, ha vivido experiencias relacionadas con aromas que asocia con la Virgen, como el olor a rosas en su hogar. También ha mencionado haber encontrado formaciones de escarcha en distintos espacios de su casa.

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La creadora de contenido Luisa Fernanda W ha compartido un episodio ocurrido en la capilla de su restaurante, donde identifica una figura en una de las ventanas que interpreta como una representación de la Virgen María.

La actriz Zahira Benavides también ha relatado experiencias personales en momentos complejos de su vida, como un diagnóstico médico y una separación, situaciones en las que afirma haber sentido una presencia espiritual vinculada con la Virgen.

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Finalmente, la presentadora Mónica Fonseca ha mencionado un encuentro a través de sueños, en el que percibe un mensaje relacionado con la necesidad de establecer comunicación con otra persona con la que existía una situación pendiente.

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Estos relatos reflejan experiencias personales que distintas figuras públicas asocian con su fe y procesos individuales.

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