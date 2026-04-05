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Juan Pablo Obregón relata tres experiencias espirituales que transformaron su vida - CaracolTV

El actor de 'Padres e Hijos' asegura que vivió tres revelaciones espirituales en momentos críticos de su vida personal, hechos que lo llevaron a replantear sus acciones, fortalecer su fe y reconstruir su relación familiar.

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Juan Pablo Obregón relata tres experiencias espirituales que transformaron su vida

El actor de 'Padres e Hijos' asegura que vivió tres revelaciones espirituales en momentos críticos de su vida personal, hechos que lo llevaron a replantear sus acciones, fortalecer su fe y reconstruir su relación familiar.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de abr, 2026
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