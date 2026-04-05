Juan Pablo Obregón relata tres experiencias espirituales que transformaron su vida

Juan Pablo Obregón, actor recordado por su participación en la televisión, atraviesa un proceso personal marcado por tres experiencias espirituales que, según relata, influyen en un cambio en su vida y en su entorno familiar.

En ese momento, enfrenta una situación compleja en su hogar, con conflictos constantes y un distanciamiento progresivo de su esposa. En medio de ese contexto, reconoce que su comportamiento se ve afectado por el consumo de sustancias, especialmente marihuana, lo que se convierte en una excusa recurrente para aislarse y evitar compartir con su familia.



Durante uno de esos episodios en los que permanece en su casa consumiendo, describe una primera experiencia que interpreta como una manifestación espiritual. Señala que el televisor de su sala cambia su apariencia y se transforma en lo que percibe como un altar, en el que observa la imagen de Jesús crucificado. Indica que la sensación es intensa y que la vive como un momento real dentro de su entorno cotidiano.

Días después, en otro episodio similar, vuelve a consumir marihuana y experimenta una segunda situación que también asocia con una presencia espiritual. Esta vez ocurre en la cocina de su casa. Allí comienza a llorar y afirma percibir una luz que identifica como una manifestación de Dios. En ese momento, inicia un proceso de reconocimiento personal y pide perdón.





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Posteriormente se dirige al baño, donde se recuesta dentro de la tina y asegura sentir, a su lado derecho, una presencia que asocia con la Virgen María. A pesar de lo vivido, manifiesta que en ese momento no comprende el significado de estas experiencias.

La tercera situación ocurre cuando, según relata, está a punto de cometer una infidelidad. Antes de concretar ese acto, vuelve a consumir marihuana y nuevamente experimenta sensaciones similares a las anteriores. Este episodio se convierte en un punto determinante dentro de su proceso personal.

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En paralelo, reconoce que su esposa mantiene una cercanía con la fe, lo que contrasta con su propio comportamiento en ese periodo. Mientras las dificultades aumentan y la relación atraviesa un momento crítico, ambos deciden participar en un retiro espiritual. A partir de esa experiencia, comienzan un proceso conjunto para enfrentar las diferencias y reorganizar su vida familiar.

Con el paso del tiempo, describe una transformación en su forma de actuar y en la dinámica de su hogar. Señala que logra reconstruir su relación, estableciendo nuevas bases centradas en la convivencia y en prácticas relacionadas con la fe. De esta manera, su historia se articula alrededor de estos episodios, que identifica como momentos clave en la decisión de modificar su comportamiento y fortalecer su vida familiar.

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