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Luis Alfonso revela altar espiritual y experiencia que marcó su respeto por las almas - CaracolTV

El cantante muestra el altar que construye en su hogar como acto de fe, donde honra a Dios, a sus seres queridos y recuerda a su colega fallecido, tras una experiencia personal que cambia su forma de ver las almas.

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Luis Alfonso revela altar espiritual y experiencia que marcó su respeto por las almas

El cantante muestra el altar que construye en su hogar como acto de fe, donde honra a Dios, a sus seres queridos y recuerda a su colega fallecido, tras una experiencia personal que cambia su forma de ver las almas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de abr, 2026
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