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Actor turco de ‘El Juego de mi Destino’ que movió sus caderas al ritmo del Caribe y con temas de Shakira

Akin Akinözü, a pesar de no ser hispanohablante, confesó que tiene afinidad con la cultura latina y que sus cantantes favoritos son Shakira, Jennifer López y, su número uno, Ricky Martín.

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Actor turco de ‘El Juego de mi Destino’ que movió sus caderas con temas de Shakira

Akin Akinözü, a pesar de no ser hispanohablante, confesó que tiene afinidad con la cultura latina y que sus cantantes favoritos son Shakira, Jennifer López y, su número uno, Ricky Martín.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de may, 2026
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