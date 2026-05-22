Actor turco de ‘El Juego de mi Destino’ que movió sus caderas con temas de Shakira

El intérprete de Cemal en la producción turca ‘El Juego de mi Destino’, contó en una pasada entrevista con !HOLA! Américas cuáles son sus comidas, personas, países y ciudades favoritas. Además, reveló quiénes son sus artistas latinos con los que tiene más afinidad.

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Akin Akinözü confesó que debido a su estadía durante seis años en Los Ángeles, California, estuvo muy familiarizado con la cultura latina y que, por eso mismo, escucha mucho la música de Shakira, Jennifer López y del puertorriqueño Ricky Martín. “En cuanto a mi profesión como actor, hay muchos nombres de personas que admiro, como Javier Bardem”, añadió.

El actor turco, que estudió matemática aplicada, incluso contó que durante su etapa universitaria la música con la que disfrutaba de sus fiestas era la de Shakira y Jennifer López.

Cuando estaba en mis años de preparatoria o más joven, realmente crecí con ellos. De hecho, en un concierto de él al que fui, mucha gente me estaba confundiendo con su hijo porque decían que me parecía a él”, dijo. “Yo bailé música de Shakira y de JLo, ¡me encantan!”, agregó en la entrevista.



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¿De qué trata ‘El Juego de mi Destino’, novela turca de Caracol?

La producción cuenta la historia de una madre soltera, Asiyé Kaya, que trabaja día y noche por sus hijos (Nergis y Uğur), pero un día su tranquilidad se ve afectada por culpa de un vecino que intentó abusar a la pequeña, por eso ella le quita la vida y Asiyé se atribuye la culpa.

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En medio de la huida, la familia conoce a Mahir, un empresario que regresa de Rusia, quien se ofrece a ayudarlos y los lleva a vivir con él. La familia, ansiosa y angustiada por esta propuesta, acepta con la esperanza de empezar de cero, pero cuando llegan al hogar del hombre, se encuentran con Cemal, protagonizado por Akin Akinözü, y la sorpresa no es agradable, pues es el padre de Nergis y Uğur y exesposo de Asiyé, y los abandonó hace unos años. Es decir, lo que parecía la salvación para los Kaya, termina siendo su peor pesadilla. Una historia llena de amor, rupturas, drama y secretos.

¿Quién es Akin Akinözü, actor que hace de Cemal?

Akin Akinözü nació en Ankara, Turquía el 22 de septiembre de 1990. Viene de una familia talentosa pues sus padres, Özlem Akınözü y Tamer Akınözü , son actores reconocidos en Turquía y, además, su abuelo materno, Süreyya Arınm, fue de los primeros presentadores de televisión en dicho país.