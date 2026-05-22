Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Rafael Santos
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina; lloró por Salomé - CaracolTV

James Rodríguez, que se prepara con la Selección Colombia para el Mundial 2026, habló de su separación de Daniela Ospina y de los duros momentos de llanto que vivió, justo cuando jugaba en el Real Madrid de España.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

James Rodríguez destapó “duro” momento de su separación con Daniela Ospina: “Lloraba”

El capitán de la Selección Colombia dejó al descubierto uno de los capítulos más desconocidos de su vida, pues habló públicamente de la ruptura que tuvo con la madre de su hija.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de may, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, habló del llanto tras su separación de Daniela Opspina.jpg