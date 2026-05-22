James Rodríguez destapó “duro” momento de su separación con Daniela Ospina: “Lloraba”

Aunque el diario vivir de James Rodríguez es ampliamente conocido por su exposición mediática, hay episodios de su intimidad que no han salido a la luz. Sin embargo, en la serie que recientemente lanzó Netflix dedicada al futbolista de 34 años de edad se lograron conocer de su propia voz ciertos aspectos que podrían haber influido en su carrera deportiva.

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Una de las situaciones que más lo marcó fue su separación de Daniela Ospina, hermana del arquero David Ospina y mujer con el que tuvo una hija llamada Salomé, que actualmente tiene 13 años de edad.

El fin de su relación se dio en uno de los puntos más altos de su desempeño profesional, pues venía de ser figura y goleador con el combinado patrio en el Mundial de Brasil 2014 y había sido fichado por el Real Madrid de España, que pago por él 80 millones de dólares por él y lo presentó con estadio lleno.

Era una de las estrellas del conjunto ‘merengue’; no obstante, en su ámbito familiar y marital, de acuerdo con su testimonio, el panorama era otro y ello lo llevó a sufrir en soledad.



James Rodríguez y su separación de Daniela Opsina: “Lloraba”

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En palabras del jugador, el fin de su matrimonio lo afectó fuertemente, aunque aclaró que su mayor dolor pasó por no tener más a su hija en el diario vivir.

“Cuando yo estaba en el Real Madrid, llegaba de entrenar y ‘Salo’, en la puerta esperándome, decía: ‘¡Papi!’. Se iba al carro y se tiraba. Pero al no estar ella y estar yo solo, fue un cambio duro, un cambio drástico”, detalló.

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Y confesó que su tristeza lo hacía ir hasta las lágrimas: “A veces lloraba, por ‘Salo’. Yo creo que fue más por ‘Salo’”.

Además, aclaró que no fue una separación traumática: “Con ‘Dani’ acabamos bien”. De hecho, James mantiene vínculo a diario con su hija, añadió el informe.

Ahora, Rodríguez sostiene otra relación. Además, tuvo otro hijo, mientras que Daniela Ospina se casó con el actor, cantante y presentador venezolano Gabriel Coronel, hombre con el que fue al altar en Medellín, en 2026.

Actualmente, James está concentrado con la Selección para el Mundial 2026, Daniela acaba de participar en el Bogotá Fashion Week y Salomé presentó el libro 'Las aventuras de Sami en Costanera', en la Feria del Libro de Bogotá.

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