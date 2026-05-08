James Rodríguez, de la Selección Colombia, lanzará documental: mira el tráiler

Los fanáticos del futbolista colombiano James Rodríguez podrán conocer su historia debido a que Netflix lanzará una miniserie documental mostrando los momentos más importantes del capitán de 'La Tricolor', abarcando no solo sus inicios en esta disciplina deportiva, sino también su participación en clubes como el Real Madrid y el Bayern Munich, manteniéndose vigente a los 34 años.

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Cuándo sale el documental de James Rodríguez en Netflix

'James' será estrenado el jueves 21 de mayo en la plataforma de streaming. En el adelanto que liberó Netflix en su canal de YouTube se observa la aparición de personas cercanas al deportista como María del Pilar rubio, mamá del jugador, así como también colegas de la talla de Falcao García, David Ospina, Marcelo, José Néstor Pékerman, Néstor Lorenzo, Luis Díaz, entre otras figuras del fútbol.



Uno de los momentos más llamativos del adelanto tuvo lugar cuando la madre de Rodríguez contó que no le gustaba mucho la idea de que él se dedicara al balompié, y también cuando James reveló cómo recibía las críticas por parte de los fanáticos del conjunto colombiano ante las derrotas en el terreno de juego. Es necesario mencionar que también se mostrarán algunos momentos importantes del Mundial de Brasil 2014 y su regreso a la Copa América 2024.





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El documental, dirigido por Simón Brand, lleva una portada que inmediatamente despertó la curiosidad de los usuarios de Internet, pues muestra la una foto de referencia que le tomaron a Rodríguez al final del partido contra Bolivia en las eliminatorias para el Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Esta imagen que fue interpretada por muchos como una "despedida" y creó especulaciones sobre un posible retiro del futbolista, por lo menos, del campeonato.

Las reacciones por parte de los fanáticos al lanzamiento de este proyecto no se han hecho esperar: "Eres el mejor James David, siempre he creído en ti y así seguirá siendo pase lo que pase 🔥😍", "Una verdadera historia de superación y motivación", "Con toda capi, a sacar segunda parte siendo campeón del mundo 🇨🇴🙏🏻🇨🇴", "Pues no me lo quiero perder porque es para mí una gran historia de James Rodríguez, de como renació está gran estrella 🌟 y leyenda de la Selección de Colombia y también de los países donde jugó en diferentes clubes", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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