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Cuándo sale documental de James Rodríguez, papá de Salomé y capitán de la Selección - CaracolTV

Falcao García, David Ospina, Marcelo, José Néstor Pékerman, Néstor Lorenzo, Luis Díaz y más futbolistas aparecerán en el documental que Netflix lanzará a finales de mayo sobre James Rodríguez.

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James Rodríguez, de la Selección Colombia, lanzará documental: mira el tráiler

'El 10 de La Tricolor' mostrará en primera voz los momentos más importantes de su carrera deportiva, desde sus inicios hasta su participación en clubes de renombre.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de may, 2026
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James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, tendrá documental en Netflix.