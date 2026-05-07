Mensaje de Ryan Castro a J Balvin por cumpleaños y estreno de su álbum Omerta

El 7 de mayo coincidieron dos momentos importantes para J Balvin y Ryan Castro. Además de la celebración del cumpleaños número 41 de Balvin, ambos artistas estrenaron Omerta, un proyecto musical compuesto por diez canciones que marcó la primera producción colaborativa entre los dos cantantes colombianos.

El álbum incluyó temas como Tonto y Pa’l Agua, canciones que ya se encontraban disponibles en plataformas digitales antes de la salida oficial del disco. Además, el proyecto contó con colaboraciones de Eladio Carrión, DJ Snake y SOG.



Las ocho canciones restantes fueron acompañadas por videoclips animados que desarrollaron una misma línea estética. En los videos aparecieron escenarios como mesas de apuestas, reuniones de negocios y espacios relacionados con comidas, junto a personajes animados representados por lobos vestidos de traje y una muñeca con vestido rojo. Las únicas producciones audiovisuales realizadas en versión real fueron las de Tonto y Pa’l Agua.





El nombre del álbum hizo referencia al concepto de lealtad y códigos entre personas cercanas, una idea que también estuvo presente en varias de las canciones. La producción mezcló sonidos urbanos con influencias dancehall, género con el que Ryan Castro había trabajado en proyectos anteriores de su carrera como solista.

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Este fue el mensaje de Ryan Castro para J Balvin en su cumpleaños y estreno de álbum

Los artistas construyeron una relación cercana desde hace cinco años y, con el paso del tiempo, comenzaron a referirse mutuamente como parte de su familia. Esa relación fue uno de los temas recurrentes dentro del álbum y de la promoción realizada durante el lanzamiento.

Con motivo del estreno y del cumpleaños de J Balvin, Ryan Castro publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado de una galería de 20 fotografías. En las imágenes aparecieron momentos compartidos entre ambos artistas durante las grabaciones y actividades promocionales del disco.

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Entre las fotografías también se observaron imágenes junto a Eladio Carrión, Marlon Moreno y Snoop Dogg. Otras fotografías mostraron parte de la celebración organizada en Nueva York para el cumpleaños de Balvin, evento que había sido preparado por Valentina Ferrer.

En una de las imágenes aparecieron ambos artistas junto a Río Osorio Ferrer, mientras que otra fotografía mostró a Ryan Castro empujando la cabeza de J Balvin hacia el pastel durante la celebración. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que Castro habló sobre la amistad entre ambos, el significado de Omerta y la importancia de la familia y la lealtad dentro y fuera de la música.

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Ryan Castro agradeció por la relación con Balvin : "Gracias a José por hacerme familia y por brindarme su amistad y enseñarme códigos de verdad, aquí tiene un hermao leal dentro y fuera de la música".

También dejó un mensaje referente a su cumpleaños: "Felicidades J Balvin por un cumpleaños más, te amo father! hoy se bebee, todo mundo a escuchar el álbum".

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