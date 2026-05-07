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Ryan Castro y J Balvin estrenan Omerta en cumpleaños del artista - CaracolTV

El lanzamiento de Omerta coincidió con el cumpleaños número 41 de J Balvin. Ryan Castro compartió un mensaje sobre su amistad y el trabajo conjunto en el primer álbum colaborativo.

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Mensaje de Ryan Castro a J Balvin por cumpleaños y estreno de su álbum Omerta

El lanzamiento de Omerta coincidió con el cumpleaños número 41 de J Balvin. Ryan Castro compartió un mensaje sobre su amistad y el trabajo conjunto en el primer álbum colaborativo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 7 de may, 2026
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