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Jhonny Rivera y Jenny López presentaron nuevo integrante de la familia - CaracolTV

La pareja compartió a través de redes sociales la llegada de un nuevo animal, junto con detalles de la reacción del cantante y las respuestas a las críticas recibidas por adquirir la mascota.

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Jenny López y Jhonny Rivera celebraron un año de compromiso con un nuevo integrante

La pareja compartió a través de redes sociales la llegada de un nuevo animal, junto con detalles de la reacción del cantante y las respuestas a las críticas recibidas por adquirir la mascota.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 7 de may, 2026
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