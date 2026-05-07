Jenny López y Jhonny Rivera celebraron un año de compromiso con un nuevo integrante

Jenny López y Jhonny Rivera celebraron durante mayo una fecha significativa en su relación al darle la bienvenida a un nuevo integrante a su familia. La pareja recordó que en mayo de 2025 se comprometió durante un concierto de Rivera en el Movistar Arena, un momento que compartieron con sus seguidores y que posteriormente antecedió su matrimonio en 2026.

Desde entonces, ambos continuaron mostrando en redes sociales distintos momentos relacionados con su vida personal y familiar. En esta ocasión, la encargada de anunciar la llegada del nuevo integrante fue Jenny López, quien publicó un video en el que presentó a la mascota como un regalo para el cantante en el marco del primer aniversario de compromiso.



En la grabación, la joven recordó la propuesta de matrimonio realizada un año atrás en el escenario del Movistar Arena y explicó que quiso conmemorar la fecha entregándole un perro a Rivera. Mientras sostenía al cachorro, expresó que el momento vivido durante el compromiso había sido especial e inolvidable para ambos, por lo que decidió sorprenderlo con ese detalle.





Durante el video también aseguró que la mascota llegaría a formar parte importante del hogar y señaló que tanto ella como el artista mantenían un vínculo cercano con los animales. Posteriormente, mostró la reacción del cantante al conocer al perro. Rivera se emocionó al recibir el regalo y agradeció el gesto de su esposa, mientras ambos intercambiaron palabras relacionadas con la celebración de su aniversario de compromiso.

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Jenny López respondió a las críticas recibidas por comprar animales y no adoptar

Más adelante, la pareja continuó hablando de la mascota a través de historias publicadas en Instagram. Mediante una dinámica de preguntas y respuestas, algunos seguidores le consultaron a Rivera sobre el regalo que había recibido. El cantante comentó que el perro le había parecido tierno, aunque explicó entre risas que el cachorro tenía la costumbre de orinarse encima de las personas cuando lo consentían debido a la emoción.

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En esa misma interacción, también revelaron que el nombre elegido para el perro fue Simón. La llegada de la mascota generó múltiples reacciones entre los seguidores de ambos artistas, incluyendo comentarios relacionados con la decisión de comprar el animal en lugar de adoptar.

Frente a las críticas, Jenny López respondió en otra dinámica de preguntas realizada desde sus redes sociales. Allí explicó que los animales habían sido parte importante de su vida y mencionó que a lo largo de los años había tenido perros y caballos, algunos de ellos rescatados. Además, manifestó que consideraba que todos los animales debían recibir el mismo cariño y cuidado, independientemente de si eran adoptados o comprados, pues afirmó que todos merecían ser queridos.

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