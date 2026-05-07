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La Segura reveló que la cirugía para su dolor crónico no funcionó - CaracolTV

La Segura había revelado el pasado 16 de abril que tendría su cirugía para controlar el dolor crónico; sin embargo, esta no era exacta, ya que tenía que estar 15 días en pruebas.

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La Segura terminó los días de prueba de su cirugía por dolor crónico y reveló si funcionó

La Segura había revelado el pasado 16 de abril que tendría su cirugía para controlar el dolor crónico; sin embargo, esta no era exacta, ya que tenía que estar 15 días en pruebas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de may, 2026
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La Segura reveló que su cirugía no funcionó.jpg