La Segura terminó los días de prueba de su cirugía por dolor crónico y reveló si funcionó

Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, compartió con sus seguidores el resultado del proceso médico al que se sometió para intentar controlar el dolor crónico que padecía. La creadora de contenido había anunciado el pasado 16 de abril que había sido aceptada para una cirugía relacionada con el manejo de su condición, aunque en ese momento manifestó temor por la reacción que pudiera tener su cuerpo frente al dispositivo que sería instalado en su médula.

Días después, el 29 de abril, entregó las primeras actualizaciones del procedimiento. En ese momento explicó que los especialistas habían colocado de manera superficial un chip en su médula con el objetivo de comprobar si su organismo se adaptaba a ese método de control del dolor. También contó que continuaba sintiendo fuertes molestias en la columna y que el proceso le había generado confusión.



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La Segura reveló que su cirugía no funcionó tras fuertes dolores en su columna

El 7 de mayo publicó un video en el que habló nuevamente sobre el tratamiento y confirmó que el procedimiento no tuvo el resultado esperado. En las historias de sus redes sociales escribió que el método no había funcionado, aunque aseguró que continuaría adelante y agradeció los mensajes enviados por sus seguidores.

En la publicación principal del video agregó un mensaje relacionado con la actitud frente a las dificultades. Además, al inicio del contenido expresó una reflexión sobre las personas que atravesaban situaciones más complejas.

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Las primeras imágenes del video mostraron el momento en el que le colocaron el neuroestimulador. Allí explicó que había depositado en ese procedimiento la esperanza de poder levantarse algún día sin dolor. Sin embargo, aseguró que el dispositivo no logró mejorar su condición y que, por el contrario, terminó causándole más dolor y neuropatía.

También relató que, tras la cirugía, presentó un deterioro en su estado físico. Según explicó, hasta ahora no existía una razón exacta para determinar por qué el dispositivo no se adaptó correctamente, ya que las causas podrían estar relacionadas con la médula o con el sistema nervioso.

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La influenciadora contó además que la semana posterior al procedimiento fue difícil emocionalmente. Reveló que tuvo episodios de llanto y atravesó un momento depresivo mientras intentaba entender las razones por las que el tratamiento no funcionó.

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En el mismo video señaló que el dispositivo ya había sido retirado y que ahora debía esperar a recuperarse, al menos hasta regresar al nivel de dolor que tenía antes de la intervención. También aseguró que no permitiría que la enfermedad definiera su vida y afirmó que continuaría disfrutando de ella pese a su condición.

La publicación generó múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Entre los comentarios destacó el de su esposo y padre de su hijo, Ignacio Baladán, quien manifestó su respaldo durante el proceso. Otros internautas también le enviaron mensajes relacionados con fortaleza y acompañamiento frente a su situación de salud.

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