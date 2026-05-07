Jessi Uribe habló de cómo inició con Paola Jara: "Quién dice si era pasajero o no"

Jessi Uribe, Alzate, Luisito Muñoz y Fredy Montoya participaron en el pódcast ‘Historias con Ritmo’, en medio de la promoción del lanzamiento de ‘Ángel o Demonio’. Durante la conversación, los artistas hablaron sobre distintos momentos de sus carreras y experiencias personales relacionadas con la música popular.

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En medio de la entrevista, el bumangués habló de la vez que siguió a una persona que amenazó a sus hijos y resultó ser "un niño" y también se refirió a aspectos de su vida sentimental y recordó cómo comenzó su relación con Paola Jara. El intérprete de ‘La Culpa’ y ‘Ellas así son’, antes de iniciar su historia con la cantante, atravesó por una separación tras haber tenido un matrimonio de aproximadamente diez años con Sandra Barrios, relación de la que nacieron cuatro hijos.

Jessi Uribe contó cómo decidió darse una oportunidad con Paola Jara

Al hablar sobre esa etapa de su vida, el cantante compartió detalles de los sentimientos que experimentó cuando empezó a salir con Paola Jara y cómo decidió continuar con la relación para descubrir si realmente funcionaría con el paso del tiempo.



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"Yo me separé y me fui con Pao, pero yo sentía... Obvio, normal... Deseo, porque Pao está buena, pero sentía cosas bonitas por ella y quién dice si era pasajero o no. O sea, tenía que vivirlo. Podía haber pasado que en unos meses no era lo que yo pensaba, tenía que vivirlo. Es que Pao me gusta mucho: verla, cómo huele... A mí esa conexión de cuando empezamos a salir, de estar con ella en la casa y que esté en pijama y sin maquillaje y que tales y yo 'ay tan linda', y ya verla con el traje ese de gatúbela, yo digo 'qué rico'", comentó.

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Asimismo, el artista explicó que en ese momento decidió darle una oportunidad a la relación y continuar construyendo su vínculo con la cantante. Con el paso de los años, la pareja consolidó su historia sentimental y posteriormente llegó al matrimonio.

Ambos se casaron el 14 de mayo de 2022. Tiempo después, en noviembre de 2025, anunciaron la llegada de Emilia, la nueva integrante de su familia. Desde entonces, han compartido algunos momentos relacionados con esta nueva etapa personal mientras continúan desarrollando sus proyectos musicales.

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Actualmente, los cantantes se encuentran realizando una gira por Europa, donde han llevado su música a diferentes escenarios.