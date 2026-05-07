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Jessi Uribe contó cómo decidió terminar con Sandra Barrios por Paola Jara

El cantante de música popular Jessi Uribe abrió su corazón en el podcast 'Historias con Ritmo' y contó cómo tomó la decisión de darse una oportunidad en el amor con Paola Jara. La pareja contrajo matrimonio en 2022.

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Jessi Uribe habló de cómo inició con Paola Jara: "Quién dice si era pasajero o no"

El cantante de música popular abrió su corazón y contó cómo tomó la decisión de darse una oportunidad en el amor con su colega. La pareja contrajo matrimonio en 2022.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de may, 2026
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Jessi Uribe se sinceró sobre cómo inició su relación con Paola Jara.