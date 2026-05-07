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Actrices colombianas que son mamá e hija: Bibiana Navas, Francisca Estéves y más

Lista de actrices colombianas que son mamá e hija. Una trabajó en 'Pedro, el escamoso' (de Caracol Televisión), y otras han trabajado juntas en proyectos.

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Famosas actrices colombianas que son mamá e hija; algunas han trabajado juntas

Son varias las artistas del país que han querido seguir los pasos de sus progenitoras y se han ganado un espacio en la industria de la actuación; algunos de los vínculos son desconocidos para varios.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de may, 2026
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Famosas actrices colombianas que son mamá e hija