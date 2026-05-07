Famosas actrices colombianas que son mamá e hija; algunas han trabajado juntas

Entre la lista se encuentran Teresa Gutiérres y María Margarita Giraldo (que interpreta a Doña Ruca en ‘Vecinos’), mamá e hija que se convirtieron en dos iconos de la actuación de Colombia. Giraldo además es hermana de Miguel Varoni y cuñada de Catherine Siachoque, otros de los actores más reconocidos del país y de Latinoamérica.

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Bibiana Navas, de ‘Pedro, el escamoso’, es mamá de Francisca Estévez

La tolimense que interpretó a Lidia en la exitosa producción de Caracol Televisión tuvo a la protagonista de ‘La Primera Vez’ con un modelo cubanoamericano, que el dio una vida tormentosa en Estados Unidos, contó ella en ‘Se Dice de Mí’.



Aunque Estévez era muy tímida, razón por la que pensó que nunca llegaría a actuar, tomó la decisión de estudiar y se empezó a enamorar de esa profesión. Actualmente, la joven es una de las estrellas emergentes que se está ganando el reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Mónica Lopera es hija de actriz de ‘La Reina del Flow’, de Caracol

La reconocida artista es hija de Carmenza Cossio, que interpretó a la abuela de Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow’, y con la que ha trabajado en proyectos de televisión. Curiosamente, fue Mónica la que hizo que Carmenza se metiera en el mundo de la actuación, contaron ellas en una entrevista pasada con ‘Los Informantes’.



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Y es que cuando Mónica consiguió su primer papel en televisión, Carmenza la acompañó a cada grabación; en una ocasión le pidieron participar en una escena y gustó tanto, que su papel se alargó en la historia y terminó trabajando con su hija. Mónica se encargó de preparar a su mamá para todo lo que vendría.

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Judy Henríquez es mamá de la actriz Adriana Romero

La afamada actriz tuvo a sus hijas Adriana y Jimena con el libretista Bernardo Romero, que falleció en el 2005. Mientras que Jimena le siguió los pasos a su papá (se convirtió en libretista), Adriana heredó el talento de su mamá para la actuación e, incluso, han trabajado juntas en algunos proyectos.

Morella Zuleta es mamá de actriz de ‘La Reina de Indias y el Conquistador’

La reconocida artista es la madre de Ilenia Antonini, joven que anunció que se va a casar, a sus 26 años, y que le sigue los pasos a su mamá en la actuación. Antonini, que nació en Roma (Italia), participó en la producción de Caracol Televisión y también se ha destacado como ‘influencer’, en redes sociales.