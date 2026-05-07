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Cuántos años de prisión le dieron a Juan Darthés, intérprete de Leandro en 'Patito Feo' - CaracolTV

Juan Darthés deberá pagar una pena de varios años de prisión luego de que se emitiera la sentencia por las acusaciones de abuso sexual contra la intérprete de Josefina en la serie.

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Cuál fue la condena para Juan Darthés, Leandro en 'Patito Feo', por caso Thelma Fardín

La justicia respondió a la apelación presentada por la defensa del actor brasileño- argentino. La intérprete de Josefina en la serie se pronunció sobre la sentencia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de may, 2026
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Cuál fue la condena que le dieron a Juan Darthés por caso Thelma Fardín, de 'Patito Feo'.