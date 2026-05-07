Cuál fue la condena para Juan Darthés, Leandro en 'Patito Feo', por caso Thelma Fardín

El Tribunal Regional Federal de la Tercera Región rechazó las apelaciones presentadas por la defensa del destacado actor Juan Darthés, acusado de abuso sexual por la actriz Thelam Fardín. El caso inició en 2018 por hechos ocurridos en el 2009 y ha acaparado la atención de fanáticos no solo en Argentina, sino también en diferentes países de América Latina.

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Qué sentencia deberá pagar Juan Darthés por el caso de Thelma Fardín

El tribunal confirmó la sentencia de seis años de prisión. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en Nicaragua durante una gira promocional de la exitosa producción, cuando ella tenía 16 años y él 45.



Pese a que la denuncia se presentó inicialmente en el país centroamericano, después pasó a Brasil con el objetivo de evitar un proceso de extradición.

Luego de que se confirmara la noticia, Thelma Fardín, quien interpretó a Josefina en la aclamada serie se pronunció sobre la decisión de la justicia, enviándole un mensaje a las mujeres que han atravesado situaciones como estas.





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“Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer”, expresó.



Quién es Juan Darthés, actor de 'Patito Feo'

Juan Rafael Pacífico, nombre de pila del artista, nació en Sao Paulo, Brasil, en 1964 por lo que a la fecha tiene 61 años. su carrera artística se fortaleció en Argentina, llegando de esta forma a obtener reconocimiento y trabajar en producciones de la talla de 'Dulce amor', 'Camino al amor', 'Los ricos no piden permiso', 'El Secreto de Laura', 'Se Dice Amor', entre otras. Además, tuvo la posibilidad de estar en proyectos de cine y teatro.

Aunque el caso de Fardín es el más conocido debido a la denuncia que hizo en compañía del colectivo 'Mira cómo nos ponemos', también se presentaron acusaciones de acuso sexual por parte de Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.

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