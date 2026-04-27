'Patito Feo', en Colombia: Laura Esquivel y Brenda Asnicar confirman concierto en Bogotá

Los fanáticos de la serie española 'Patito Feo' están de celebración luego de que se confirmara este 27 de abril que la protagonista y la antagonista de la historia vendrán a Colombia como parte del tour mundial en el que han estado trabajando durante los últimos meses. Las mujeres se han encargado de compartir en redes sociales cómo ha sido la preparación para el espectáculo y, aunque inicialmente dijeron que no pasarían por Colombia, cambiaron de opinión y lo incluyeron dentro del evento.

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Cuándo ver a Laura y Brenda, de 'Patito Feo', en Colombia

Páramo Presenta dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram una serie de videos y publicaciones con las que confirmaban que las dos cantantes estarían en nuestro país. Según informaron, el concierto tendrá lugar el 23 de septiembre en el Movistar Arena en Bogotá, Colombia:



"La espera terminó, 🥹 por fin cumpliremos este sueño, tenemos una cita el 23 de septiembre 🥹💖 con Laura y Brenda (...) ✨ AMIGAS DEL CORAZÓN - WORLD TOUR llega a Colombia💖👀💗", se lee en el post.



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Adicionalmente, explicaron que las entradas se podrán adquirir a partir del jueves 30 de abril a las 10:00 a. m. por medio de Tuboleta.com

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Sí a todo", "Las populares unidas jamás serán vencidas", "Yo sabía que iban a venir", "Me está sobrando un riñón", "LA ESPERA TERMINÓ 😍", "Están baratas , yo pensé que iban a ser más caras", "Noticias que me alegran el día", "Justo para mi cumpleaños", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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Es necesario mencionar que la preventa tendrá lugar el martes 28 de abril a las 10:00 a. m. y la venta general se desarrollará dos días después.

Una hora antes de confirmarse la noticia, se publicó un video promocional en el que se aprecia a Brenda comunicándose con Laura por medio de una llamada telefónica, en la que le decía: "Hola, Lau. Justo estaba pensando en vos, en realidad estaba escuchando tu voz", a lo que su interlocutora contestó: "¿Sabes que yo también?". El mensaje concluyó con un: "¿En serio? Qué coincidencia", de la intérprete de Antonella, seguido de las dos canciones más icónicas de la serie: 'Las Divinas' y 'Tango llorón'.

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