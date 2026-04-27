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Cuándo es el concierto de 'Patito Feo' en Bogotá con Laura y Brenda - CaracolTV

Páramo Presenta anunció en horas de la mañana de este 27 de abril que muy pronto los fanáticos de la icónica serie argentina podrán comparar las boletas para ver a Laura Esquivel y Brenda Asnicar en el escenario.

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'Patito Feo', en Colombia: Laura Esquivel y Brenda Asnicar confirman concierto en Bogotá

Páramo Presenta anunció en horas de la mañana de este 27 de abril que muy pronto los fanáticos de la icónica serie argentina podrán comparar las boletas para ver a sus protagonistas en el escenario.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Confirmaron reencuentro de Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Bogotá, Colombia.