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Cuándo empieza el reemplazo de 'Hilos de Vida', 'El Juego de mi Destino' - CaracolTV

'Hilos de Vida', la historia de amor de Aras y Mahinur, llegará a su fin este 27 de abril y dará paso a 'El Juego de mi Destino'. Esto debes saber sobre la nueva serie turca de Caracol Televisión.

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Cuándo empieza 'El Juego de mi Destino', la novela turca que reemplazará 'Hilos de Vida'

Caracol Televisión anunció que esta producción turca será el reemplazo de la historia de Aras y Mahinur, que llegará a su fin este 27 de abril en el horario de la tarde. Esto debes saber sobre la serie.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de abr, 2026
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'El Juego de mi Destino': cuándo y a qué hora empieza, quiénes son los actores y más.