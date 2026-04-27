Cuándo empieza 'El Juego de mi Destino', la novela turca que reemplazará 'Hilos de Vida'

Este martes 28 de abril, después de 'Tormenta de Pasiones', no se pierda el gran estreno de 'El Juego de mi Destino', una exitosa serie turca que llega a la pantalla de Caracol Televisión cargada de intriga, drama, amor y traición. La producción contará con la participación de un elenco de primera categoría dentro del que se encuentra actores de la talla de Öyku Karayel, Akin Akinözü y Sarp Apak.

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De qué trata 'El Juego de mi Destino', la nueva novela turca de Caracol Televisión

Desde joven, Asiye ha luchado por construir una vida digna y feliz para sus dos hijos, asumiendo el rol de madre y padre tras ser abandonada por su esposo, Cemal. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un trágico acontecimiento golpea a Nergis, su hija mayor, marcando un antes y un después en sus vidas. La joven es el pilar en la vida de Asiye, quien considera que su hija merece un futuro brillante, por esto, para protegerla, la mujer toma la decisión de emprender un viaje sin retorno con sus hijos.



En este camino, se encontrará con una nueva ilusión al cruzarse con Mahir, un hombre guapo y adinerado que, impulsado por la bondad de su corazón, decide ayudarles. Sin embargo, Mahir no sabe que esta elección cambiará su vida, así como la de ella y la de sus hijos. Asiye encuentra refugio en la mansión Demirhan gracias a Mahir, pero lo que parece una salvación se convierte en el inicio de una nueva batalla.

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Tras diferentes acontecimientos, la familia se enfrenta a una revelación devastadora: Cemal, el exmarido de Asiye, quien los abandonó años atrás, llega a la mansión como yerno de Demirhan y esposo de su hija Helin. La incertidumbre se cierne sobre si el camino que han tomado es realmente su destino o simplemente un capricho del mismo. Así, la vida los vuelve a reunir, cara a cara, a Asiye y al padre de sus hijos bajo el mismo techo ¿Cómo escapar de toda esta situación?

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No se pierda de lunes a viernes 'El Juego de mi Destino' en las tardes de Caracol Televisión.

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