Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ HOY 11 de junio: capítulo 74 - CaracolTV

En la velada de este 11 de junio hubo una novedad. El jurado decidió darle a dos grupos el título de los Mejores de la Noche. Otros tres quedaron en peligro de eliminación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ HOY 11 de junio: hubo siete presentaciones

En la velada de este 11 de junio hubo una novedad. El jurado decidió darle a dos grupos el título de los Mejores de la Noche. Otros tres quedaron en peligro de eliminación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de jun, 2026
Comparta en:
Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ HOY 11 de junio.
Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ HOY 11 de junio.
Foto: Caracol Televisión.