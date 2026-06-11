Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ HOY 11 de junio: hubo siete presentaciones

Durante la transmisión de 'A Otro Nivel' de este 11 de junio, los jurados escucharon las presentaciones de los siete grupos que continúan en competencia. A lo largo de la noche, cada agrupación interpretó una canción con el objetivo de avanzar en la siguiente etapa del programa.

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En primer lugar, Macondo Sound System presentó 'Ella y yo'. Posteriormente, Cola de Lagarto interpretó 'Mi buen amor', mientras que The Beat Voice llevó al escenario 'Y, ¿si fuera ella?'. Por su parte, Trébol de Cuatro cantó 'Melina' y Cuatro en Línea realizó su presentación con 'Si fueras mi enemigo'.

Además, Cu4rz interpretó 'La media vuelta' y Colombian Crew cerró la jornada con 'Cali pachanguero'. De esta manera, los siete grupos tuvieron la oportunidad de mostrar su trabajo frente al jurado antes de que se tomara una decisión sobre su permanencia en la competencia.



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Qué grupos quedaron en peligro en 'A Otro Nivel' este 11 de junio

Una vez finalizaron las presentaciones, Cristina Hurtado se reunió con Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez para conocer su decisión. Tras evaluar las actuaciones de la noche, se definieron los grupos que lograron destacarse en esta etapa del concurso.

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Por un lado, The Beat Voice fue seleccionado como el Mejor Grupo de la Noche. Asimismo, Cola de Lagarto también recibió este reconocimiento. Según se explicó durante el programa, esta segunda decisión se tomó debido al aumento en el nivel de la competencia, situación que llevó a los jurados a otorgar la distinción a dos grupos.

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Mientras tanto, otros participantes quedaron a la espera de una nueva oportunidad para asegurar su continuidad dentro del formato. En consecuencia, Cuatro en Línea, Trébol de Cuatro y Macondo Sound System fueron anunciados como los grupos que quedaron en peligro.

A partir de este momento, estos grupos deberán afrontar una nueva fase para intentar mantenerse en competencia. Para ello, tendrán que trasladarse a estudios ditu, donde prepararán un espectáculo que posteriormente presentarán ante el público.

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Finalmente, los tres grupos deberán realizar una presentación en la calle con el propósito de convencer a los espectadores de votar por ellos.