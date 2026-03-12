Publicidad

Cómo inscribirse a curso de Kike Santander para componer y cuánto vale

Detalles sobre cómo inscribirse al curso de Kike Santander, afamado productor y compositor colombiano que es jurado de 'A Otro Nivel' 2026, para aprender componer y cuánto vale.

Kike Santander abre curso para aprender a componer y así se puede inscribir

El ganador de cuatro premios Grammy lanzó ‘Compositor 360’, un programa virtual para los que desean mejorar sus técnicas y además quieran aprender otros aspectos de la industria musical.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de mar, 2026
