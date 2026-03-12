Kike Santander abre curso para aprender a componer y así se puede inscribir

Kike Santander, compositor de éxitos mundiales como ‘Azul’ (de Cristian Castro) o Ave María (interpretada por David Bisbal), contó en Caracoltv.com.co que decidió abrir este curso hace un año, luego de que muchas personas le pidieran, a través de redes sociales, que compartiera todo el conocimiento que ha logrado tener en más de 40 años de carrera.

“Yo le puse de nombre ‘Compositor 360’ para que no quede ningún cabo suelto, porque mucha gente no sabe cómo poder vivir de la música y tienen el temor de que la inteligencia artificial nos va a desplazar y eso no es así. La creación sigue siendo una facultad humana; la inteligencia artificial es una herramienta de trabajo”, declaró el caleño en este medio.

Por lo mismo, explicó el jurado de ‘A Otro Nivel’ 2026 (programa de Caracol Televisión), las personas encontrarán técnicas para escribir letras, armonías y letras con sentido, pero también información sobre “la propiedad intelectual, la protección de los derechos, las diferentes formas de monetizar, y todos los aspectos de la industria de la música”.

Los interesados pueden inscribirse hasta el viernes 13 de marzo de 2026 a través de este link, o escaneando el código QR que aparece a continuación. Allí podrán encontrar la explicación detallada de los 14 capítulos que tiene el curso, que dura tres meses, y que tiene un costo de 1’941.644,000 pesos, que se pueden pagar en cuotas.



Los estudiantes del curso de Santander, además, tendrán ocho reuniones virtuales con Kike Santander para que puedan hacer las preguntas que quieran. Asimismo, los inscritos podrán acceder al curso ‘Demos de clase mundial’, en el que el caleño ayudará a los interesados a convertir su canción en un demo exitoso.

¿Qué canciones compuso Kike Santander?

El compositor y productor colombiano Kike Santander es uno de los autores latinoamericanos más influyentes de la música pop en español desde la década de 1990. Su trabajo ha estado detrás de numerosos éxitos interpretados por artistas internacionales y varias de sus composiciones han alcanzado los primeros lugares en las listas latinas. Entre algunos de sus temas están: