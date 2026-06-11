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Por tomarse foto con Shakira, periodista dejó transmisión en vivo del Mundial de Fútbol 2026 - CaracolTV

En video quedó grabado el momento exacto en el que el reportero pidió permiso de ausentarse de la transmisión para correr en dirección de la barranquillera y pedirle foto.

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Por tomarse foto con Shakira, periodista dejó transmisión en vivo del Mundial de Fútbol 2026

En video quedó grabado el momento exacto en el que el reportero pidió permiso de ausentarse de la transmisión para correr en dirección de la barranquillera y pedirle foto.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Periodista dejó en vivo por ir a tomarse una foto con Shakira.
Periodista dejó en vivo por ir a tomarse una foto con Shakira.
Foto: Instagram @shakira y X @dsports