Por tomarse foto con Shakira, periodista dejó transmisión en vivo del Mundial de Fútbol 2026

Este 11 de junio inició oficialmente el Mundial de Fútbol 2026, cuya ceremonia de apertura estuvo a cargo de artistas como Maná, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Ryan Castro, Burna Boy y Shakira. Esta última justamente ha sido motivo de conversación en redes sociales desde hace semanas gracias al lanzamiento de 'Dai Dai', canción oficial de la competencia.

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La expectativa respecto a su espectáculo fue tal, que incluso el reportero Marcelo Bennedeto, quien se encontraba transmitiendo en vivo para DS Sports Radio horas antes de la ceremonia inicial de Copa del Mundo en el Estadio Azteca, vio entrar en el campo de juego a la colombiana acompañada de su equipo de trabajo y no dudó en ir tras ella.

Este periodista hizo lo que cualquiera de nosotros haríamos, tenía la oportunidad tener a @Shakira cerca y pedirle una foto, no le importó dejar todo tirado y tomó esa oportunidad, la aprovechó completamente, lo que causa Shakira. pic.twitter.com/PAPqJ5irGk — Andrés Guillén 💋🐺💎 (@andresguillen6_) June 11, 2026

A pesar de que estaba en frente de miles de televidentes y de sus compañeros en el set de grabación, el periodista deportivo no dudó en pedir un permiso para entrar en modo fanático: "¿Me permitís que voy por una consigna? Está viniendo Shakira", dijo poco antes de soltar el micrófono, abandonar el lugar y dirigirse hacia donde estaba la barranquillera.

"La va a buscar, a ver. Ahí está Shakira en el ensayo previo a la inauguración (...) Quiere mucho a los argentinos Shakira (...) Estuvo ensayando obviamente la ceremonia de apertura, me dicen que va a durar entre 14 y 15 minutos", comentaron sus compañeros durante su ausencia.





Mientras tanto, las cámaras grabaron el momento exacto en el que se acercó a la colombiana y ella accedió a darle una foto, lo que generó todo tipo de reacciones no solo por parte de los presentadores, sino también en las plataformas digitales.

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"Benedetto es un capo, hizo algo parecido en la final de la Champions y nos dió ésta joyita con Dua Lipa", "Qué persona tan maravillosa y auténtica es Shakira", "Dejó tirado el trabajo, si hubiese pedido saludo de Shakira para el canal se vale pero... ¿Lo harías?", "Prácticamente cualquier Shakifan promedio", "Quién diría que Benedetto nos haría quedar tan bien, encima en ningún momento se puso nervioso", "Pique, te admiro, qué jugadorazo.... Pero eres un bobo", son algunos de los mensajes que se leen en plataformas digitales como X.

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