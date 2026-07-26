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Problemas entre Nelson Velásquez, su equipo y empresario ecuatoriano: 30 mil dólares en juego

La Red contrasta el testimonio del empresario y del mánager de Nelson Velásquez, las dos partes defienden sus puntos de vista y explican qué es lo que están pidiendo tras tres años de disputa.

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Problemas entre Nelson Velásquez, su equipo y empresario ecuatoriano: 30 mil dólares en juego

La Red contrasta el testimonio del empresario y del mánager de Nelson Velásquez, las dos partes defienden sus puntos de vista y explican qué es lo que están pidiendo tras tres años de disputa.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 26 de jul, 2026
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