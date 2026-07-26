Problemas entre Nelson Velásquez, su equipo y empresario ecuatoriano: 30 mil dólares en juego

Una disputa entre un empresario radicado en Ecuador y el equipo del cantante vallenato Nelson Velázquez es motivo de investigación en La Red. Wilton Panisa asegura que hace más de tres años espera que se cumpla un acuerdo por varias presentaciones del artista o que le sea devuelto el dinero que entregó.

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¿Nelson Velásquez inclumplió negocio por 30 mil dólares?

Según la versión del empresario, él agendó varias fechas para conciertos en Ecuador y adelantó el pago de las presentaciones, además de asumir otros gastos como transporte, hoteles y viáticos para el equipo de Nelson Velásquez.





“Le pagamos las fechas por adelantado. Ya llevamos tres años y medio en esto de que no me dan la fecha”, afirmó Wilton, quien asegura que el valor pendiente es de 30.000 dólares. El empresario señala que intentó llegar a un acuerdo, incluso proponiendo nuevas fechas, pero no ha obtenido una solución definitiva.

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Manager de Nelson Velásquez responde

Por su parte, Alex Díaz, manager de Nelson Velázquez, explicó que el dinero correspondía a dos presentaciones que no pudieron realizarse porque una de ellas, un matrimonio, fue cancelada. Según su versión, al tratarse de una cancelación por parte del contratante, el dinero entregado como anticipo no sería devuelto.

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“Cualquier agrupación que haga una negociación (...) nos hagan perder las fechas, nosotros nos quedamos con el dinero. El dinero se pierde”, afirmó Díaz. Sin embargo, aseguró que el equipo del artista buscó una alternativa y acordó realizar una presentación por el mismo valor del depósito.

“Llegamos al acuerdo de que le íbamos a hacer una presentación por valor de 30.000 dólares. Ellos han venido pidiéndonos fechas y es verdad, pero nosotros no tenemos fechas para este año”, explicó. Ambas partes mantienen versiones diferentes sobre el acuerdo y continúan en la búsqueda de una solución frente al dinero entregado y la presentación pendiente.

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