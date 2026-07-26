¿Quién es el sobrino de Yeison Jiménez que le sigue los pasos en la música?

La familia de Yeison Jiménez continúa aprendiendo a vivir con su partida, además de dejar un legado en la música popular, 'El Aventurero' también dejó una huella profunda en las personas que lo rodearon, especialmente en su sobrino quien hoy busca abrirse camino en la música siguiendo sus propios sueños.

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Sobrino de Yeison Jiménez

Julián Esteban Jiménez, de 19 años, recordó que la relación con su tío fue mucho más allá de un vínculo familiar, pues aseguró que Yeison fue una figura fundamental en su vida: “Más que un tío, fue casi como un papá para mí”, afirmó, al contar que el artista fue quien lo apoyó en sus estudios, lo aconsejó, lo corrigió y estuvo presente en cada una de sus decisiones.

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El joven es hijo de Lina Jiménez, hermana de Yeison, quien también fue una persona clave en la carrera del cantante. Ahora, desde su rol como madre, Lina acompaña a Julián en su proceso artístico, aunque le ha dejado claro que debe construir su propia historia y no depender únicamente del apellido que lleva.

“No quiere reemplazar a Yeison Jiménez, porque Yeison es irreemplazable”, aseguró Lina, asimismo, Julián reconoce la importancia de hacer su propio camino y demostrar su talento con esfuerzo y disciplina.

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Como una forma de expresar todo lo que sintió tras la pérdida del cantante, Julián escribió una canción llamada 'Tío', una composición que nació un mes después del accidente en el que falleció Yeison Jiménez. Según explicó, en esta producción quiso plasmar sus sentimientos y rendirle homenaje a ese hombre que fue una inspiración y un apoyo durante gran parte de su vida.

Con el respaldo de su familia y especialmente de su mamá, Julián inicia una nueva etapa en la que busca honrar las enseñanzas de Yeison, pero también construir una identidad propia dentro de la música.

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