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Julián Jiménez: el sobrino de Yeison Jiménez, hijo de Lina, que le sigue los pasos en la música

Julián Jiménez le compuso una canción al ‘Aventurero’ llamada ‘Tío’ y en entrevista con La Red habla de cómo decidió ser músico y el impacto de Yeison en toda su vida.

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¿Quién es el sobrino de Yeison Jiménez que le sigue los pasos en la música?

Julián Jiménez le compuso una canción al ‘Aventurero’ llamada ‘Tío’ y en entrevista con La Red habla de cómo decidió ser músico y el impacto de Yeison en toda su vida.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 26 de jul, 2026
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