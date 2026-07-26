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Por qué Alan Ramírez no cantó en el homenaje a Yeison Jiménez, problema con 'Aventurero en el Cielo'

Por primera vez, el intérprete habla de la muerte de Yeison Jiménez y da su opinión del homenaje en el que sus colegas se presentaron, además, confiesa que estuvo siempre junto a la familia del ‘Aventurero’.

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Alan Ramírez dice por qué no cantó en homenaje a Yeison Jiménez y se declara dolido con sus colegas

Por primera vez, el intérprete habla de la muerte de Yeison Jiménez y da su opinión del homenaje en el que sus colegas se presentaron, además, confiesa que estuvo siempre junto a la familia del ‘Aventurero’.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 26 de jul, 2026
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