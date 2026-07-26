Alan Ramírez dice por qué no cantó en homenaje a Yeison Jiménez y se declara dolido con sus colegas

Alan Ramírez decidió hablar por primera vez sobre el duelo que ha vivido tras la muerte de Yeison Jiménez. El cantante confesó que durante todo este tiempo prefirió mantenerse alejado de los medios porque no se sentía preparado para enfrentar la exposición pública.

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Alan Ramírez en el homenaje a Yeison Jiménez

Al recordar el homenaje realizado en honor a Yeison, Alan aseguró que uno de los momentos más difíciles fue escuchar que los artistas interpretaran sus propias canciones en lugar de rendir tributo al repertorio del cantante fallecido: "Estaba fuera de base", expresó.





El artista contó que ese día sí estuvo en el lugar, pero no subió a la tarima, pues permaneció junto a la familia de Yeison y recordó que una de las personas que más fortaleza les transmitió fue Thaliana, la hija del cantante: "Nos decía: 'Tranquilos, mi papá está bien'", relató Alan.

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'Aventurero en el Cielo'

Otro episodio que lo marcó ocurrió cuando varios artistas de música popular colombiana preparaban la canción 'Aventurero en el Cielo', Alan confesó que inicialmente no iba a ser incluido en esa interpretación, situación que le causó un profundo dolor: "Me iban a dejar por fuera esa canción. Eso para mí fue demasiado fuerte", afirmó.

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Precisamente de ese sentimiento nació 'Hermano', el tema que compuso en memoria de Yeison Jiménez. Alan explicó que escribió la canción pensando en los momentos que compartieron y en los detalles que identificaban a su amigo.

Antes de lanzarla, el cantante se la envió a Sonia Restrepo, esposa del 'Aventurero', quien, según contó, le confesó que había llorado varias veces al escucharla y luego le pidió autorización para compartirla con Lina Jiménez, su hermana.

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