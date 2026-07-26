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Mamá de Yeison Jiménez habla de su conexión con 'El Aventurero' y sus apariciones

Luz Mery Galeano cuenta que ha soñado con ‘El Aventurero’ en dos ocasiones y, en el día que Yeison Jiménez cumpliría 35 años, revela que está asistiendo a terapia psicológica.

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Mamá de Yeison Jiménez dice que se le manifestó antes de realizarse una cirugía

Luz Mery Galeano cuenta que ha soñado con ‘El Aventurero’ en dos ocasiones y, en el día que Yeison Jiménez cumpliría 35 años, revela que está asistiendo a terapia psicológica.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 26 de jul, 2026
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