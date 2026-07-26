Mamá de Yeison Jiménez dice que se le manifestó antes de realizarse una cirugía

En el que habría sido el cumpleaños número 35 de Yeison Jiménez, su madre, Luz Mery Galeano, compartió cómo ha enfrentado la ausencia del cantante y reveló dos experiencias espirituales que, asegura, la han hecho sentir acompañada por su hijo.

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Sueños con Yeison Jiménez

La primera ocurrió poco después de que las cenizas de Yeison llegaran a Manzanares. Según contó, esa noche soñó con el artista vestido de forma impecable, cargando a uno de sus hijos. En el sueño, Yeison revisó al niño, que se había golpeado la boca horas antes, y luego le dijo: "Mamá, cuídeme a los niños."





La segunda experiencia la vivió recientemente, cuando fue sometida a una cirugía de rodilla, mientras esperaba el procedimiento, sintió que su hijo estaba a su lado y recordó el mensaje que, asegura, recibió de él: "Madre, respire bien, todo va a salir bien, esté tranquila, yo estoy contigo."

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Luz Mery también confesó que el duelo afectó seriamente su salud física y emocional, contó que sufrió episodios de presión alta, baja saturación y una profunda tristeza que le impedía incluso levantarse de la cama. Por recomendación de un amigo, decidió iniciar terapia psicológica, un proceso que, según afirmó, le ha ayudado a afrontar la pérdida y recuperar poco a poco la fortaleza.

Además, aseguró que esa conexión espiritual con Yeison le ha dado fuerzas para seguir adelante, incluso afirmó que con frecuencia observa un destello de luz que identifica como la presencia de su hijo y al que le habla para pedir fortaleza y sabiduría.

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