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'Mala de profesión', canción póstuma de Yeison Jiménez; su viuda, Sonia Restrepo, lloró - CaracolTV

Tras el estreno de 'Mala de profesión' el pasado 23 de julio, Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, habló en evento y se desbordó en lágrimas al recordarlo.

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Viuda de Yeison Jiménez rompió en llanto y reveló sueño en el trabajaba 'El Aventurero'

Sonia Restrepo se pronunció en un evento tras el lanzamiento de 'Mala de profesión' y contó que tanto su esposo como la banda se encontraban en un proceso musical muy importante.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de jul, 2026
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Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, lloró tras el lanzamiento de 'Mala de profesión'.
Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, lloró tras el lanzamiento de 'Mala de profesión'.
Foto: Instagram @yeison_jimenez