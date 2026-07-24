Viuda de Yeison Jiménez rompió en llanto y reveló sueño en el trabajaba 'El Aventurero'

El pasado 23 de julio fue estrenada 'Mala de profesión', la primera canción que se publica oficialmente de Yeison Jiménez tras su fallecimiento, ocurrido el 10 de enero en un accidente de avioneta. El lanzamiento hace parte de un proyecto musical más amplio que el cantante dejó adelantado y que, poco a poco, comenzará a salir a la luz.

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Aunque después de su muerte ya se había conocido la colaboración 'Con el corazón' junto a Maluma, cuyo video fue grabado antes del accidente, este nuevo sencillo corresponde únicamente al intérprete de música popular y marca el inicio de una nueva etapa en la difusión del material que dejó grabado.

Con motivo del estreno, Sonia Restrepo participó en un evento en el que habló sobre el significado de este lanzamiento y el proceso que ha vivido desde la muerte de su esposo. Durante su intervención no pudo contener las lágrimas al recordar al artista y explicar lo que representa para ella presentar estas canciones al público.

"Créanme, muchachos, que para mí no es fácil estar acá, se me remueven muchas fibras, pensé que no iba a llorar porque lloré todo el día y dije ya no voy a llorar más. Esto es un homenaje para mi esposo en el cielo", dijo entre lágrimas.





Asimismo, dedicó unas palabras a todas las personas que fallecieron en el accidente de avioneta y aseguró que el legado musical del cantante continuará vigente gracias al material que él alcanzó a dejar preparado antes de su muerte.

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En ese sentido, explicó que esta no será la única producción inédita que verá la luz. Según contó, existen varias canciones que permanecen sin publicar y manifestó que hará todo lo posible para compartirlas con los seguidores del artista.

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Además, recordó que el intérprete de 'Ni tengo ni necesito' atravesaba un momento importante en su carrera y que uno de sus principales objetivos era expandir su música fuera del país.

"Ellos venían en un proceso muy bonito, querían hacer su internacionalización a México y venían con un proyecto precioso".

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De igual manera, relató que el cantante dedicó gran parte de su tiempo a consolidar ese proyecto musical, incluso sacrificando momentos en familia para avanzar en los planes que tenía para su carrera. A pesar de ello, expresó sentirse orgullosa por todo lo que alcanzaron a construir juntos y por el camino que él dejó trazado.

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Tras conocerse sus declaraciones, las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. A través de redes sociales, varios usuarios le enviaron mensajes de apoyo y fortaleza, al tiempo que destacaron la importancia de preservar el legado del cantante.