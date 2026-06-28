Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Gran Final 'A Otro Nivel'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, celebró primer cumpleaños sin 'El Aventurero' - CaracolTV

Lina Jiménez mostró el pasado 27 de junio las fotos de la celebración de su cumpleaños. Fanáticos recordaron con cariño al cantante de música popular fallecido en accidente de avioneta.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hermana de Yeison Jiménez celebró su primer cumpleaños sin 'El Aventurero': FOTOS

Lina Jiménez mostró el pasado 27 de junio las fotos de la celebración de su cumpleaños. Fanáticos recordaron con cariño al cantante de música popular fallecido en accidente de avioneta.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de jun, 2026
Comparta en:
Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, celebró su cumpleaños.
Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, celebró su cumpleaños.
Foto: Instagram @linajimenez.g