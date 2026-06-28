Hermana de Yeison Jiménez celebró su primer cumpleaños sin 'El Aventurero': FOTOS

Lina Jiménez celebró su cumpleaños este 27 de junio, una fecha que llega cuando están por cumplirse seis meses del fallecimiento de su hermano, el cantante de música popular, quien murió el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta ocurrido en el departamento de Boyacá.

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Con motivo de la celebración, Lina compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que mostró algunos momentos de la jornada. Junto a una galería de fotografías escribió: "♥️ Feliz cumpleaños a mí". En las imágenes se observa el momento en el que apaga las velas de su ponqué de cumpleaños, además de otros detalles de la celebración.

Asimismo, la publicación dejó ver que recibió un ramo de rosas rojas como parte de los obsequios por la fecha. De igual manera, compartió imágenes en las que aparece celebrando en un restaurante, donde pasó parte de su cumpleaños junto a personas cercanas.

Como suele ocurrir con las publicaciones de la familia Jiménez, las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer. En la sección de comentarios, varios usuarios aprovecharon la ocasión para enviar mensajes con motivo de su cumpleaños.





"Feliz cumpleaños Lina, una mujer de admirar 🙌🔥❤️", "Feliz cumpleaños mi Lina. Dios te bendiga enormemente en todos los aspectos de tu vida, se te quiere mucho, un fuerte abrazo 🙏🤗🎁🎈🎉🎂", "Ella nos recuerda mucho al hermano, que linda❤️", "Hermosura, happy birthday ❤🙌 Dios te bendiga montones, 🙌 un abrazo enorme", son algunos de los comentarios que se leen.

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La celebración ocurre días después de otro momento familiar que también fue compartido en redes sociales. Recientemente, la hija mayor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo celebró sus 15 años, una fecha que fue acompañada por una sesión fotográfica en la que lució un vestido de gala. Las imágenes fueron publicadas en las plataformas digitales de la familia.

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Por otra parte, los allegados del intérprete continúan con las actividades relacionadas con el legado musical que dejó el artista. Entre ellas se encuentra el proceso para encontrar la nueva voz principal de la Banda del Aventurero, agrupación que acompañó al cantante durante parte de su carrera.

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Además, desde el fallecimiento del artista, la familia ha recibido diferentes reconocimientos póstumos en memoria del artista popular para reconocer su aporte a la industria musical y honrar su legado.