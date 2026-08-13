Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
EFÉ
En vivo 'Yo Me Llamo'
Murió papá de Danna García
Inscripciones 'Desafío'
YouTube Caracol Televisión

Melina Ramírez, presentadora de ‘Yo Me Llamo’, lloró tras solidaridad por terremoto

Las presentadoras y jurados de ‘Yo me llamo’, en medio de la más reciente emisión de ‘Día a Día’, se sintieron conmovidos tras observar la empatía y solidaridad de los colombianos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Melina Ramírez se conmovió hasta las lágrimas por la unión de Colombia tras el terremoto

La presentadora y el equipo de ‘Yo me llamo’, en medio de la más reciente emisión de ‘Día a Día’, se sintieron conmovidos tras observar la empatía y solidaridad de los colombianos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de ago, 2026
Comparta en:
Melina Ramírez se conmovió hasta las lágrimas