Melina Ramírez se conmovió hasta las lágrimas por la unión de Colombia tras el terremoto

Tras el fuerte terremoto registrado en Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto, varias regiones del país vivieron momentos de angustia. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro fue ubicado en el municipio de San José del Palmar, Chocó, según los reportes conocidos sobre la emergencia.

Ante esta situación, varias celebridades colombianas han decidido pasar de los mensajes de solidaridad a la acción, promoviendo donaciones, gestionando ayudas y apoyando iniciativas destinadas a las familias y comunidades más damnificadas.



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Amparo Grisales y Melina Ramírez se emocionan al hablar de los colombianos que ayudan tras el terremoto



El programa ‘Día a Día’ decidió sumarse a las iniciativas de apoyo a las personas más afectadas por el movimiento telúrico registrado días atrás en Colombia. Bajo el lema ‘Elegimos la Esperanza’, el programa trasladó su emisión a las afueras de El Campín de Bogotá, uno de los puntos de acopio más grandes dispuestos para recibir donaciones y contribuir a la atención de las familias damnificadas por la emergencia.

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Además de miles de colombianos, diferentes artistas nacionales como Amparo Grisales, Melina Ramírez, Laura Acuña, César Escola, Elder Dayán y Reikon llegaron hasta el sitio de acopio para contribuir de diferentes maneras.

“No puedo casi no hablar, me da mucha sensibilidad ver a tantas personas viviendo momentos tan complejos (…) Sin embargo, me da mucha emoción ver a la gente con un corazón lleno de solidaridad, apoyando a quienes más lo necesitan. Les quiero pedir un favor, han llegado muchas donaciones y eso está bien; sin embargo, si los kits llegan clasificados, es maravilloso porque nos ahorra tiempo en su clasificación”, mencionó Amparo Grisales, jurado de ‘Yo me llamo’.

Por su lado, la presentadora Melina Ramírez no pudo contener las lágrimas en medio de la emisión de 'Día a Día' al observar la solidaridad de miles de bogotanos que han llegado hasta las afueras de El Campín de Bogotá para brindar una mano amiga en todo este proceso de recolección, organización y distribución de alimentos y elementos. “Se me quiebra la voz de ver a tantas personas ayudando a quienes más lo necesitan”, mencionó la madre de Salvador.

A lo largo de la emisión del matutino, los presentado al recalcado que el punto de acopio ubicado a las afuera de El Campín de Bogotá estará disponible durante las 24 horas para quienes desean acercarse a sumar a través de sus donaciones o voluntariados.