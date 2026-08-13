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Qué tuvo que aprender Karent Hinestroza, de 'María, la caprichosa', para ser María

La actriz Karent Hinestroza, que en 'María, la caprichosa' le da vida a María Roa en su etapa adulta, revela qué tuvo que aprender para darle vida a este personaje basado en la vida real.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Karent Hinestroza revela qué tuvo que aprender para interpretar a María Roa

La actriz asumió el reto de darle vida a la lideresa en ‘María, la caprichosa’, producción de Caracol Televisión, en su etapa adulta. Su mayor desafío fue honrar la esencia de una mujer real.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Karent Hinestroza
Karent Hinestroza
Foto: Caracol Televisión