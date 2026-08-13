Karent Hinestroza revela qué tuvo que aprender para interpretar a María Roa

La actriz tuvo que acercarse a la historia, las ideas y la manera de expresarse de la verdadera Pérxides María Roa Borja, lideresa afrocolombiana que luchó por los derechos de las trabajadoras domésticas y cuya vida inspiró el libro 'Soñar lo imposible, de Paula Moreno, en el que se basaba la producción de Caracol Televisión.

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Uno de los aspectos en los que más se enofcó Karent Hinestroza, contó en una entrevista para Caracoltv.com, fue conseguir que su interpretación no se quedara solamente en una caracterización externa, sino que representara lo que vivió María Roa cuando ella llegó al Congreso para alzar su voz por los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico. Eso implicó que la actriz tuvo que aprender acerca de cómo se aprueban las leyes en Colombia y todo el proceso que hay detrás.

"Como ya la vemos, María es muy echada para adelante. Entonces, el tema de la ley, al igual que para María Roa, para mí como actriz también era un tema nuevo, como empezar aprender todo el proceso de lograr conseguir una ley, de cómo aliarse para conseguir que se apruebe una ley, cómo se aprueba una ley en el Congreso. María Roa lo hace maravillosamente porque, además de que es una mujer que sabe desenvolverse y que tiene esa chispa y ese talento para hablar, María Roa también es una mujer que se deja llevar por su intuición, o sea, que confía en lo que no puede ver, pero en lo que siente que puede lograr, y eso es muy importante en este personaje", declaró la artista.

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¿Quién es María, la caprichosa, en la vida real?



Detrás del personaje que interpreta Karent Hinestroza en la producción de Caracol Televisión hay una mujer de carne y hueso cuya historia está marcada por la resiliencia, el liderazgo y la defensa de las trabajadoras domésticas: Pérxides María Roa Borja, una lideresa afrocolombiana y defensora de los derechos de las trabajadoras domésticas. Nació en Apartadó, Antioquia, en una familia campesina vinculada al trabajo bananero, y desde muy joven tuvo que enfrentarse a situaciones que marcaron profundamente su vida.

Su historia personal está atravesada por la violencia que afectó al Urabá antioqueño. El asesinato de una de sus hermanas llevó a su familia a desplazarse, una experiencia que se convirtió en parte de la memoria que posteriormente ha compartido públicamente.

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Años después, Roa llegó al servicio doméstico. Fue precisamente desde esa experiencia como trabajadora que comenzó a cuestionar las condiciones de desigualdad, discriminación y falta de reconocimiento que enfrentaban muchas mujeres dedicadas a estas labores.

