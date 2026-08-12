Tres dobles de Shakira se enfrentaron en Duelo de ‘Yo Me Llamo’; hubo problema de respiración

El Templo de la Imitación de ‘Yo Me Llamo’ recibió a tres participantes que tenían una misión nada sencilla: demostrar quién podía convertirse en la mejor imitadora de Shakira.

Para este esperado duelo, las tres concursantes interpretaron ‘Estoy aquí’, uno de los primeros grandes éxitos de la cantante colombiana y una canción que puso a prueba tanto la voz como la actitud escénica de cada participante.



Mira desde el 28:43

La competencia estuvo marcada por tres propuestas diferentes. Mientras una de las imitadoras llegó al escenario mostrando dificultades con la respiración, otra sorprendió por utilizar únicamente dos timbres durante su interpretación. La tercera, en cambio, logró desenvolverse mejor y terminó tomando ventaja.

Las tres imitadoras tuvieron la oportunidad de demostrar qué tan cerca estaban de la artista que buscaban representar. Sin embargo, para los jurados no todas lograron transmitir de la misma manera la esencia de Shakira.

Publicidad

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la seguridad sobre el escenario. En una imitación de la barranquillera, la interpretación no depende únicamente de alcanzar las notas: también es fundamental capturar sus movimientos, su actitud y la personalidad que caracterizó sus primeras épocas musicales.



Al momento de elegir, César Escola escogió a la Shakira azul. La misma decisión tomó Elder Dayán, quien también consideró que la participante de azul fue la más convincente.

Publicidad

Amparo Grisales coincidió con ellos y eligió nuevamente a la azul, inclinando aún más la balanza a su favor. El único jurado que tomó una decisión diferente fue Aurelio Cheveroni, quien votó por la Shakira amarilla. Con tres votos a favor, la participante de azul se convirtió en la gran ganadora del duelo.

La elegida logró destacar por varios elementos que la acercaron a la imagen de Shakira en la época de ‘Estoy aquí’.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue su cabello crespo, una característica muy asociada a la imagen que tenía la cantante colombiana durante los primeros años de su carrera.

Pero no fue solamente el aspecto físico. La participante también se mostró más suelta en el escenario, algo que le permitió transmitir una energía más natural durante la interpretación.

Publicidad

No te pierdas "Yo Me llamo" de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol.

