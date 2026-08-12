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Tres dobles de Shakira se enfrentaron en Duelo de ‘Yo Me Llamo’; hubo problema de respiración - CaracolTV

Las dobles hicieron su versión de ‘Estoy aquí’ en un Duelo en el que la respiración, el manejo de la voz y el compromiso con el personaje fueron determinantes en esta etapa del programa.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Tres dobles de Shakira se enfrentaron en Duelo de ‘Yo Me Llamo’; hubo problema de respiración

Las dobles hicieron su versión de ‘Estoy aquí’ en un Duelo en el que la respiración, el manejo de la voz y el compromiso con el personaje fueron determinantes en esta etapa del programa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Imitadoras de Shakira se enfrentaron en Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Imitadoras de Shakira se enfrentaron en Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Foto: Caracol Televisión.