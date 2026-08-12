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Doble de Juan Gabriel se "comió" el escenario de ‘Yo Me Llamo’ y el otro está tímido - CaracolTV

Los dos imitadores demostraron tener voces potentes y seguridad para llegar a las notas de ‘Ya lo sé que tú te vas’, además de un gran parecido físico con el artista. El jurado tomó radical decisión en el Duelo.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Doble de Juan Gabriel se "comió" el escenario de ‘Yo Me Llamo’ y el otro está tímido

Los dos imitadores demostraron tener voces potentes y seguridad para llegar a las notas de ‘Ya lo sé que tú te vas’, además de un gran parecido físico con el artista. El jurado tomó radical decisión en el Duelo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Imitadores de Juan Gabriel se enfrentaron en Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Imitadores de Juan Gabriel se enfrentaron en Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Foto: Caracol Televisión.