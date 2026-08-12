Doble de Juan Gabriel se "comió" el escenario de ‘Yo Me Llamo’ y el otro está tímido

Los dos imitadores de Juan Gabriel demostraron que tienen voces sorprendentes y un gran parecido físico con el ‘Divo de Juárez’, pero uno de ellos logró conquistar por completo el escenario y recibió el voto unánime del jurado.

El Templo de la Imitación de ‘Yo Me Llamo’ volvió a vestirse de música romántica con un duelo que prometía estar muy parejo. Esta vez, los protagonistas fueron los dos imitadores de Juan Gabriel, quienes llegaron al escenario para interpretar uno de los clásicos del artista mexicano: ‘Ya lo sé que tú te vas’.



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Los participantes demostraron desde el primer momento que tenían argumentos para competir. Ambos consiguieron llegar con seguridad a las notas y sorprendieron por sus voces, pero el duelo terminó inclinándose hacia uno de ellos por una razón que fue más allá de la afinación: la manera de adueñarse del escenario.

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Los jurados coincidieron en que los dos participantes tienen una característica difícil de encontrar: una voz muy cercana a la del artista original.

Además, el parecido físico fue otro de los puntos que llamó la atención. Las caras de ambos imitadores fueron consideradas muy similares a las del verdadero Juan Gabriel, haciendo que la competencia fuera todavía más complicada.



Sin embargo, cuando llegó el momento de evaluar la presentación, apareció una diferencia fundamental.

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Mientras uno de los participantes se mostró con mayor seguridad y presencia escénica, el otro permaneció más tímido y contenido durante la interpretación.

La frase que resumió el duelo fue contundente: uno “se comió el escenario” mientras el otro se quedó más tímido.

El imitador vestido de fucsia consiguió hacer precisamente lo que el jurado esperaba: no limitarse a cantar, sino convertirse en Juan Gabriel sobre el escenario.

Todos los jurados votaron por el Juan Gabriel fucsia. La decisión fue unánime y confirmó lo que se había visto durante la presentación: el participante consiguió marcar una diferencia clara gracias a su presencia escénica.

Así, el Juan Gabriel fucsia se convirtió en el ganador del Duelo de ‘Yo Me Llamo’.

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