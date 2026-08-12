Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Papá de José Fernando Patiño
🔴 EN VIVO: Temblor en Colombia
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
YouTube Caracol Televisión

Papá de José Fernando Patiño, expresentador de Noticias Caracol, murió por terremoto

El expresentador de Noticias Caracol José Fernando Patiño confirmó el fallecimiento de su padre, Darío Patiño Rivera, luego de horas de búsqueda entre los escombros, tras el terremoto.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hallan sin vida al papá de José Fernando Patiño tras sismo; periodista dejó sentido mensaje

El expresentador de Noticias Caracol confirmó el fallecimiento de su padre, Darío Patiño Rivera, luego de horas de búsqueda. El señor se encontraba en uno de los edificios que se desplomó en Cali.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de ago, 2026
Comparta en:
José Fernando Patiño confirmó el fallecimiento de su padre tras temblor en Colombia.
José Fernando Patiño confirmó el fallecimiento de su padre tras temblor en Colombia.
Foto: Instagram y Noticias Caracol