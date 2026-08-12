Hallan sin vida al papá de José Fernando Patiño tras sismo; periodista dejó sentido mensaje

José Fernando Patiño, que apenas pasó el fuerte temblor del 10 de agosto viajó hasta la capital del Valle del Cauca para buscar a su papá, que quedó bajo los escombros, informó a través de su cuenta de Instagram que él apareció sin vida.

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"Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros", escribió el periodista.

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El comunicador vallecaucano agradeció a todas las personas que se volcaron a ayudarlo a encontrar a su padre y a los que los sostuvieron y le dieron esperanzas durante las horas en el que no tenía información de su paradero.





"En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos a no perder la esperanza durante este proceso tan triste y doloroso. A todos, gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos", agregó en su publicación.

Decenas de colegas y celebridades se solidarizaron con él y su familia, y le dejaron mensajes de apoyo en este difícil momento.

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¿Cómo hacer donaciones por el terremoto de Colombia?

El terremoto registrado en Colombia el 10 de agosto de 2026 movilizó a autoridades, organizaciones humanitarias y ciudadanos que buscan ayudar a las familias afectadas. El sismo, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ocurrió a las 7:34 a. m. y fue sentido en diferentes regiones del país. Entre las zonas reportadas con afectaciones se encuentran municipios de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Cundinamarca.

Ante la emergencia, se habilitaron diferentes mecanismos para recibir donaciones por el terremoto en Colombia, tanto de dinero como de alimentos, agua, elementos de higiene y artículos de primera necesidad.

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En Bogotá, la alcaldía, con apoyo de la Cruz Roja Colombiana, habilitó puntos de recepción para recolectar ayuda humanitaria. Entre los lugares anunciados están la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Centro Comercial Unicentro, el estadio El Campín, un punto en Usaquén y la sede administrativa de la Cruz Roja en la carrera 24 #73-38. Esta última funciona las 24 horas, mientras los demás puntos tienen horarios de atención de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.

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La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) también informó sobre la movilización de alimentos y artículos esenciales hacia las comunidades afectadas. Entre las necesidades identificadas aparecen alimentos básicos, productos de higiene, mantas y colchonetas. La organización recomienda consultar previamente sus canales para conocer las necesidades específicas y coordinar las entregas.

