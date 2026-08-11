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Jurado quiere a Yeison Jiménez en ‘Yo Me Llamo', pese a que a sus dobles les faltó en el Duelo - CaracolTV

Los imitadores llegaron al escenario con ‘Ya no mi amor’, pero no lograron convencer por completo al jurado. Los expertos señalaron falencias en el despecho, la afinación, la interpretación y la dicción.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Jurado quiere a Yeison Jiménez en ‘Yo Me Llamo', pese a que a sus dobles les faltó en el Duelo

Los imitadores llegaron al escenario con ‘Ya no mi amor’, pero no lograron convencer por completo al jurado. Los expertos señalaron falencias en el despecho, la afinación, la interpretación y la dicción.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Imitadores de Yeison Jiménez se enfrentaron en el Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Imitadores de Yeison Jiménez se enfrentaron en el Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Foto: Caracol Televisión.