Jurado quiere a Yeison Jiménez en ‘Yo Me Llamo', pese a que a sus dobles les faltó en el Duelo

La primera noche de Duelos de ‘Yo Me Llamo’ puso a prueba a tres imitadores de Yeison Jiménez, quienes llegaron al Templo de la Imitación con el objetivo de demostrar cuál de ellos tenía las características necesarias para continuar en la competencia.

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Los participantes se enfrentaron interpretando ‘Ya no mi amor’, uno de los temas del artista colombiano. Aunque los tres tuvieron la oportunidad de demostrar su talento frente a Amparo Grisales, César Escola, Aurelio y Elder Dayán, los jurados encontraron varios aspectos por mejorar en cada una de las presentaciones.

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Al finalizar el Duelo, los jurados coincidieron en que los tres imitadores estuvieron un poco flojos y que a cada uno le faltó un elemento para conseguir una imitación completa de Yeison Jiménez.





Grisales fue contundente al evaluar a los participantes y aseguró que no estaban “buenísimos”. Para todos, a cada uno le hizo falta algo diferente: despecho, afinación, interpretación o dicción. De esta manera, aunque encontró características rescatables en los tres concursantes, consideró que ninguno había logrado reunir todos los elementos necesarios para llamarse como el cantante.

La evaluación dejó claro que el reto no consistía únicamente en tener un parecido vocal con Yeison Jiménez, sino también en transmitir la emoción y las características interpretativas que distinguen al artista.

Después de analizar las tres presentaciones, llegó el momento de tomar una decisión. El jurado tomó la decisión de apoyar al concursante de amarillo.

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Aunque los tres imitadores tuvieron aspectos por mejorar, los jurados encontraron en el Yeison Jiménez amarillo las características suficientes para darle una oportunidad en el Templo de la Imitación.

El duelo también dejó en evidencia el interés de los jurados por contar con una representación de Yeison Jiménez en esta temporada de Yo Me Llamo. Los tres manifestaron que quieren tener a un imitador del cantante dentro del programa.

Ahora, el doble tendrá el desafío de seguir trabajando en su interpretación y demostrar que puede alcanzar el nivel que los jurados esperan de quien logre llevar el nombre del artista en la competencia.

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