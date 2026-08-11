Imitadoras de Lady Gaga demostraron “poderío” en el Duelo de ‘Yo Me Llamo’: solo una pasó

Los Duelos de 'Yo Me Llamo' continúan dejando enfrentamientos reñidos en el Templo de la Imitación. En esta ocasión, dos imitadoras de Lady Gaga se enfrentaron para demostrar cuál tenía las características necesarias para continuar en la competencia.

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Las participantes eligieron ‘Bad Romance’, uno de los grandes éxitos de la artista estadounidense, para medirse frente a los jurados. Sin embargo, antes de subir al escenario tuvieron una discusión por la distribución de las partes de la canción, pues ambas querían tener la oportunidad de destacar durante la presentación.

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A pesar de la tensión previa al show, la situación cambió completamente cuando comenzó la música. Las dos Lady Gaga demostraron una buena química sobre el escenario y protagonizaron una presentación en la que dejaron ver su poderío interpretativo.





La presentación consiguió emocionar a Amparo Grisales, César Escola, Aurelio y Elder Dayán, quienes siguieron atentamente cada movimiento de las participantes.

Los jurados coincidieron en que las dos imitadoras hicieron un buen trabajo y destacaron la fuerza con la que asumieron el reto. Ambas consiguieron apropiarse del escenario y demostrar diferentes características de Lady Gaga.

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El duelo estuvo marcado por el talento de las dos concursantes, al punto de que la decisión terminó dividida entre los integrantes del jurado.

Con votos a favor, la imitadora Lady Gaga fucsia consiguió imponerse en uno de los duelos más reñidos de la jornada.

Aunque ambas participantes demostraron poderío en el escenario, la la doble fucsia terminó quedándose con la victoria gracias a elementos que hicieron la diferencia durante su presentación.

Su teatralidad y parecido con la artista fueron determinantes para convencer a la mayoría de los jurados. De esta manera, logró superar el duelo y continuar su camino en la competencia.

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