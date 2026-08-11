Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mi Pecado
🔴 EN VIVO: Temblor en Colombia
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
YouTube Caracol Televisión

Imitadoras de Lady Gaga demostraron “poderío” en el Duelo de ‘Yo Me Llamo’: solo una pasó - CaracolTV

La tensión apareció antes de que las imitadoras interpretaran ‘Bad Romance’, pues tuvieron una discusión por la repartición de las partes de la canción. En el escenario, ambas demostraron su poderío y seguridad.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Imitadoras de Lady Gaga demostraron “poderío” en el Duelo de ‘Yo Me Llamo’: solo una pasó

La tensión apareció antes de que las imitadoras interpretaran ‘Bad Romance’, pues tuvieron una discusión por la repartición de las partes de la canción. En el escenario, ambas demostraron su poderío y seguridad.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de ago, 2026
Comparta en:
Imitadoras de Lady Gaga se enfrentaron en el Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Imitadoras de Lady Gaga se enfrentaron en el Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Foto: Caracol Televisión.