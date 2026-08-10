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Qué pasó con casa de Tatán Mejía y Maleja Restrepo tras terremoto del 10 de agosto

Detalles sobre daños que sufrió la casa de 'Tatán' Mejía y 'Maleja' Restrepo, famosos influenciadores colombianos, luego del terremoto del 10 de agosto que se vivió en Colombia.

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“Se nos partió la casa a la mitad”: ‘Tatán’ Mejía, por daños en su vivienda tras temblor

El ‘influencer’ manizaleño les mostró a sus seguidores cómo quedaron varios muros y otras estructuras de su casa en La Calera, tras el terremoto que se sintió en varias partes de Colombia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de ago, 2026
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‘Tatán’ Mejía y 'Maleja' Restrepo
‘Tatán’ Mejía y 'Maleja' Restrepo
Foto: Instagram @maleja_restrepo