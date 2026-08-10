“Se nos partió la casa a la mitad”: ‘Tatán’ Mejía, por daños en su vivienda tras temblor

‘Tatán’ Mejía grabó varias historias de Instagram contando que el temblor de este 10 de agosto, que causó angustia en varios famosos que incluso vieron estructuras desplomarse, se sintió “durísimo” en Calima, Valle del Cauca, donde se encontraba al momento del sismo.

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El ‘influencer’ mostró que varios vidrios de la vivienda se rompieron, algunos muros se agrietaron y también se desprendieron ladrillos y otros materiales del techo. Asimismo, Mejía dejó ver que la iglesia del pueblo se desplomó y señaló que había afectaciones en el colegio.

Por lo mismo, puso a disposición de la gente sus redes sociales para colaborarles a quienes están buscando familiares y para informar sobre cómo se puede ayudar a los damnificados.

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Daños en la casa de 'Tatán' Mejía Fotos; Instagram @tatanmejia

Maleja Restrepo también grabó varias historias mostrando los daños de la vivienda. Además, relató la angustia que vivió por los minutos que duró el terremoto, que dejó víctimas mortales en varias partes del país, incluida la ciudad de Cali.

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De qué magnitud fue el terremoto en Colombia del 10 de agosto

El fuerte terremoto fue de magnitud 7,4. El movimiento sacudió gran parte de Colombia durante la mañana de este lunes, generando alarma entre millones de habitantes y dejando reportes de daños en diferentes regiones del país.

El movimiento telúrico se registró aproximadamente a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Los primeros reportes sitúan la profundidad del evento alrededor de los 100 kilómetros, aunque este parámetro continúa siendo objeto de revisión por parte de las autoridades sismológicas.

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La fuerza del terremoto hizo que el movimiento fuera sentido en amplias zonas del territorio nacional. Se reportaron fuertes sacudidas en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Quibdó y Bogotá, entre otras. También hubo reportes del movimiento en países vecinos como Ecuador y Panamá.