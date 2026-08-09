Periodista del Gol Caracol se comprometió: le pidió matrimonio a su novia embarazada

El periodista Juan Camilo Vargas volvió a emocionar a sus seguidores al anunciar, el pasado 8 de agosto, que se casará con Juanita Valencia, su pareja, quien actualmente se encuentra en la dulce espera. La joven es comunicadora social y junto al periodista ha compartido en redes sociales algunos de los momentos más importantes de esta etapa de su relación.

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La noticia del compromiso se conoció meses después de que la pareja anunciara que esperaba un bebé. El pasado 8 de junio, ambos dieron a conocer que se encontraban en la dulce espera, generando reacciones entre sus seguidores.

Posteriormente, el 25 de julio, la pareja compartió el video de la revelación y explicó que esperan un niño. Desde entonces, ambos han mostrado algunos detalles relacionados con esta nueva etapa, que ahora también estará acompañada por su matrimonio.

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La noticia de su compromiso fue acompañada con un mensaje, en el que expresaron el significado que tiene este momento en sus vidas.





"Sí, para siempre, para toda la vida, en esta y en todas. TE AMOOOO @juancavargas13 😭❤️💍 ", escribió la joven.

La publicación rápidamente generó reacciones de los amigos y familiares de la pareja, quienes aprovecharon el anuncio para felicitarlos y enviarles mensajes por esta nueva etapa que comienzan juntos.

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"Muy feliz por ustedes. Serán unos grandes esposos y padres de Juan Salva.😍❤️ Los amooo ", "Serás la mejor esposa y mamá😭😭😭💘💘💘💘 ", "😍😍😍😍😍😍😍 Felicitaciones, Juani. Dios los bendigaaa❤️❤️❤️❤️ ", son algunos de los mensajes que se destacan entre las reacciones a la publicación.

Durante el mes de agosto, Juan Camilo concedió una entrevista para el programa ‘La Red’, en compañía de Juan Roberto Vargas. En este espacio, ambos hablaron sobre la llegada del bebé y compartieron detalles relacionados con la noticia que ha marcado a la familia.

Durante la conversación también explicaron cómo se enteró Juan Roberto de que se convertiría en abuelo.

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Ahora, además de prepararse para la llegada de su hijo, los novios también comienzan los preparativos para su matrimonio. Los fanáticos, por su parte, están a la espera de conocer nuevos detalles acerca de este nuevo paso en sus vidas.

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