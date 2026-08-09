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Juan Camilo Vargas, periodista de Gol Caracol, le propuso matrimonio a Juanita Valencia - CaracolTV

El destacado presentador anunció su compromiso el pasado sábado 8 de agosto a través de su cuenta oficial de Instagram. Así fue la pedida de mano y la reacción de su novia.

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Periodista del Gol Caracol se comprometió: le pidió matrimonio a su novia embarazada

El destacado presentador anunció su compromiso el pasado sábado 8 de agosto a través de su cuenta oficial de Instagram. Así fue la pedida de mano y la reacción de su novia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Juan Camilo Vargas, periodista de Gol Caracol, se va a casar.
Juan Camilo Vargas, periodista de Gol Caracol, se va a casar.
Foto: Instagram @juancavargas13