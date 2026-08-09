Se conoció VIDEO de Epa Colombia antes de ser trasladada a la cárcel de Ibagué

El 7 de agosto se conoció que Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, sería trasladada de la Escuela de Carabineros de Bogotá a una cárcel ubicada en Ibagué, Tolima. La empresaria había sido llevada previamente a la Escuela de Carabineros luego de permanecer recluida en la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Tras conocerse el anuncio sobre su traslado, Noticias Caracol mostró este 8 de agosto un video registrado horas antes de que se realizara el procedimiento. En las imágenes se observa a la empresaria de keratinas vestida con ropa deportiva mientras habla frente a la cámara.



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Durante la grabación, Daneidy se refiere a la situación que, según sus declaraciones, ha vivido durante su reclusión y dice que ha sido objeto de persecución.

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"Hago esta denuncia de la persecución que me hacen todos lo días (…) Me siento minimizada, discriminada, humillada y pisoteada", expresó.



El video fue conocido en medio de la información sobre el traslado de la creadora de contenido y empresaria a la capital del Tolima.

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Es necesario mencionar que Daneidy Barrera Rojas cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, relacionados con hechos ocurridos durante el estallido social.

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La situación judicial de Epa Colombia se remonta a los hechos registrados durante las manifestaciones de 2019, por los cuales fue procesada y posteriormente condenada. Desde entonces, ha permanecido bajo custodia de las autoridades y ha pasado por diferentes centros de reclusión.

En este contexto, el anuncio de su traslado a Ibagué generó nuevas noticias sobre el lugar en el que continuará cumpliendo su condena. La orden de traslado fue emitida por el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

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Las reacciones por parte de los usuarios no se han hecho esperar, pues se han pronunciado también acerca de la publicación que se hizo en las redes de la influenciadora, aparentemente manejadas por Karol Samantha, su pareja sentimental.

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Por ahora, Daneidy continuará cumpliendo su condena en el centro penitenciario dispuesto por las autoridades en Ibagué, Tolima, mientras su caso sigue siento estudiado por su abogada, quien había prometido liberarla.