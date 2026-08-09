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VIDEO de Epa Colombia antes de ser trasladada a cárcel de Ibagué - CaracolTV

El clip fue dado a conocer por Noticias Caracol. Allí se le ve a la influenciadora haciendo una "denuncia" sobre la situación que enfrenta con la justicia colombiana.

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Se conoció VIDEO de Epa Colombia antes de ser trasladada a la cárcel de Ibagué

El clip fue dado a conocer por Noticias Caracol. Allí se le ve a la influenciadora haciendo una "denuncia" sobre la situación que enfrenta con la justicia colombiana.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Se conoció video de Epa Colombia antes de ser trasladada a cárcel de Ibagué.
Se conoció video de Epa Colombia antes de ser trasladada a cárcel de Ibagué.
Foto: Instagram @epa_colombia