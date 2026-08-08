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¿Quién era Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices que murió? - CaracolTV

Lleva una escuelita en tu corazón, Cuentachistes y muchas más creaciones de Alfonso Lizarazo en su trabajo en Sábados Felices. También fue electo senador de la república y en 1984 creó el Festival Internacional del Humor, donde trabajó con Sofía Vergara. En sus últimos años vivió en Barranquilla y el 4 de agosto falleció, tenía 85 años.

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¿Quién era Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices que murió?

Lleva una escuelita en tu corazón, Cuentachistes y muchas más creaciones de Alfonso Lizarazo en su trabajo en Sábados Felices. También fue electo senador de la república y en 1984 creó el Festival Internacional del Humor, donde trabajó con Sofía Vergara. En sus últimos años vivió en Barranquilla y el 4 de agosto falleció, tenía 85 años.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de ago, 2026
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