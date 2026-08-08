¿Quién era Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices que murió?

Alfonso Lizarazo llegó a Bogotá desde Bucaramanga con el sueño de estudiar ingeniería, pero el destino lo llevó por un camino completamente diferente. Los micrófonos y los estudios de grabación terminaron convirtiéndose en el escenario de una trayectoria que marcó la radio y la televisión colombiana.

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¿Quién era Alfonso Lizarazo?

Comenzó trabajando en el control de las cabinas de radio y posteriormente se convirtió en locutor. Su voz firme, cálida e inconfundible lo llevó a ser considerado uno de los mejores disc jockeys de su época y a conquistar a varias generaciones con sus programas.





Su talento llegó después a la televisión, donde fue director de producción y programación durante seis años. En ese momento asumió la dirección de ‘Campeones de la Risa’, programa al que decidió cambiarle el nombre. Así, el 5 de febrero de 1972 nació ‘Sábados Felices’, espacio que terminaría convirtiéndose en uno de los programas más emblemáticos de la televisión colombiana.

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Como director, creador y presentador, Lizarazo fue además un formador de talentos. Quienes trabajaron con él lo recuerdan como un hombre exigente y perfeccionista, pero también como alguien interesado en que cada integrante del equipo desarrollara al máximo sus capacidades.

Su compromiso también trascendió las pantallas, Alfonso creó la campaña ‘Lleva una escuelita en tu corazón’, con la que durante años recorrió diferentes regiones del país llevando educación a comunidades necesitadas. En 1994, precisamente después de una de estas jornadas, fue secuestrado durante cinco días por un grupo guerrillero.

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En 1984 creó además el Festival Internacional del Humor, espacio al que regresó como presentador en 2004 junto a Sofía Vergara. Años después, en 1998, decidió incursionar en la política y fue elegido senador con más de 47.000 votos. Sin embargo, terminó retirándose decepcionado de las dinámicas de la política tradicional.

En 2024 recibió un homenaje por sus cinco décadas vinculadas a ‘Sábados Felices’. Tras alejarse de las pantallas, se radicó en Barranquilla, donde pasó sus últimos años. Alfonso Lizarazo falleció el 4 de agosto de 2026, dejando una carrera que atravesó la radio, la televisión, la labor social y la política, pero que quedó especialmente ligada a la historia de ‘Sábados Felices’.

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