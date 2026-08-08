¿Karina García y Kris R se casan? Su bebé nacerá con condición especial

Karina García está viviendo una nueva etapa sentimental que, según ella misma cuenta, ocurrió mucho más rápido de lo que imaginaba. La influenciadora, quien ya es mamá de Valentino e Isabela, comenzó una relación que terminó llevándola a convivir con su pareja, Kris R. y a esperar un nuevo bebé.

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“Mi bebé es un milagro de Dios porque fue de una manera muy inesperada con una persona que tampoco me lo esperé”, aseguró Karina, quien destacó que su pareja ha sido un hombre maravilloso y que, aunque todo ocurrió rápidamente, ambos han ido construyendo su relación.

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Karina García matrimonio



La llegada de este nuevo amor también cambió su manera de pensar sobre el matrimonio. Karina reconoció que durante mucho tiempo nunca soñó con casarse, en parte porque no tuvo ese referente familiar durante su infancia.

“Yo nunca he soñado con casarme. Realmente, como yo no tuve ese ejemplo en mi casa del matrimonio perfecto, mamá, papá, yo crecí sin papá”, explicó. Sin embargo, ahora siente que su perspectiva ha cambiado y que, después de haber vivido diferentes etapas de su vida, estaría dispuesta a considerar la posibilidad de llegar al altar.

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“Últimamente me está entrando como... siento que ya quemé muchísimas etapas de mi vida. Entonces, sí, ya en este momento siento que sí”, confesó.

Karina García habla del estado de salud de su bebé

Además de los cambios en su vida sentimental, Karina enfrenta un embarazo que ha tenido algunas particularidades. La influenciadora aseguró que ha experimentado síntomas que no tuvo durante sus anteriores gestaciones y que los médicos también están atentos al tamaño de su bebé, pues será un macrobebé. “Lo único es que está grande, o sea, está muy grande y pues yo soy pequeña en contextura”, contó.

Según explicó, su médico evaluará alrededor de las semanas 36 o 37 si es necesario realizar una cesárea o si puede tener un parto natural, dependiendo de la evolución del embarazo y del tamaño del bebé.

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