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¿Karina García y Kris R se casan? Su bebé nacerá con condición especial, será un "macrobebé"

Karina García habla sobre su romance con el cantante Kris R., intérprete de canciones como ‘Yogurcito’, ‘Tuki Tuki’ y más. Además, le confiesa a La Red que fue ella quien reaccionó con inseguridad a su embarazo y que, por primera vez en su vida, está pensando en que el matrimonio es una opción para su relación.

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¿Karina García y Kris R se casan? Su bebé nacerá con condición especial

Karina García habla sobre su romance con el cantante Kris R., intérprete de canciones como ‘Yogurcito’, ‘Tuki Tuki’ y más. Además, le confiesa a La Red que fue ella quien reaccionó con inseguridad a su embarazo y que, por primera vez en su vida, está pensando en que el matrimonio es una opción para su relación.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de ago, 2026
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