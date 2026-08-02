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Rafa Taibo confirmó su soltería: su hija opinó de la exnovia que él había adoptado - CaracolTV

Después de un año sin verse, el actor e investigador de fenómenos paranormales, se reencontró en Colombia con su hija mayor, Tatiana. Taibo explicó qué busca en una pareja, pues está soltero y "a la orden".

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Rafa Taibo confirmó su soltería: su hija opinó de la exnovia que él había adoptado

Después de un año sin verse, el actor e investigador de fenómenos paranormales, se reencontró en Colombia con su hija mayor, Tatiana. Taibo explicó qué busca en una pareja, pues está soltero y "a la orden".

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 2 de ago, 2026
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