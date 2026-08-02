Rafa Taibo confirmó su soltería: su hija opinó de la exnovia que él había adoptado

Después de un año sin verse, Rafa Taibo y su hija mayor, Tatiana, protagonizaron un curioso reencuentro en Colombia durante una entrevista con La Red. Además de recordar su relación como padre e hija, el actor habló de su vida sentimental y confesó que actualmente está soltero.

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Tatiana también se refirió a Didi, la joven a quien Rafa adoptó como hija durante una relación pasada, y reveló cómo fue conocerla en persona.

Rafa Taibo reveló qué busca en una pareja

Durante la conversación, el actor e investigador de fenómenos paranormales confirmó que está disfrutando de su soltería y, entre risas, describió el tipo de mujer con la que le gustaría compartir una relación.





"Con la pareja... o sea, está solterísimo. Solterísimo. Disponible. Necesitamos una bella azafata", bromeó.Luego explicó que le gustaría conocer a una mujer entre los 30 y 37 años, independiente y sin hijos, pues considera que ya ha asumido suficientes responsabilidades familiares.

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"Busco azafata entre 30 y 37 años. Cuando yo me marche que no llore, que sea independiente, sin hijos, porque ya aporto yo toda la carga familiar", comentó con humor.

¿Qué dijo la hija de Rafa Taibo sobre Didi?

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Tatiana habló de Didi, la joven que Rafa Taibo adoptó como hija durante una relación sentimental anterior.

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Aunque durante mucho tiempo solo la conocía por referencias, recientemente tuvo la oportunidad de compartir con ella y aseguró que encontró una conexión muy especial.

Tatiana incluso destacó el papel que Didi ha desempeñado en la vida de su padre, especialmente en los años en los que ella ha estado lejos de Colombia.

"Al final toda esta relación que a lo mejor con la distancia no se ha podido mantener, ella ha cumplido ese papel. Entonces, para mí tengo muchísimo que agradecerle", expresó.La joven también recordó con cariño cómo fue crecer junto a Rafa Taibo, a quien describió como un padre creativo y muy divertido.

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