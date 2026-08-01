Cuándo se casa María Fernanda Aristizábal y Daniel Arango Vallejo: así van los preparativos - CaracolTV
Colombiamoda 2026 llegó a su fin con la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento y la moda. Mauricio Castro estuvo en Medellín y presenta un recorrido por los momentos más destacados del evento.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Cuándo se casa María Fernanda Aristizábal y Daniel Arango Vallejo: así van los preparativos
Colombiamoda 2026 llegó a su fin con la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento y la moda. Mauricio Castro estuvo en Medellín y presenta un recorrido por los momentos más destacados del evento.