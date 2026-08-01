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Cuándo se casa María Fernanda Aristizábal y Daniel Arango Vallejo: así van los preparativos - CaracolTV

Colombiamoda 2026 llegó a su fin con la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento y la moda. Mauricio Castro estuvo en Medellín y presenta un recorrido por los momentos más destacados del evento.

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Cuándo se casa María Fernanda Aristizábal y Daniel Arango Vallejo: así van los preparativos

Colombiamoda 2026 llegó a su fin con la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento y la moda. Mauricio Castro estuvo en Medellín y presenta un recorrido por los momentos más destacados del evento.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de ago, 2026
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