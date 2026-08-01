Juan Carlos Vargas revela si tiene nueva pareja y si podría reconciliarse con Paola Rey

Juan Carlos Vargas habló sobre su vida sentimental durante una entrevista para 'La Red', luego de que Jhoncito Preguntón conversara con varios famosos de la farándula nacional a propósito de la película 'La Sangre de Dios'. Tras emitir esas entrevistas, los presentadores del programa comentaron en el set que hacía falta preguntarle al actor sobre un tema que ha despertado interés entre sus seguidores desde que hizo oficial el fin de su matrimonio con la actriz Paola Rey, después de 20 años de relación.

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Aunque el actor no suele referirse públicamente a ese aspecto de su vida personal, en esta oportunidad respondió varias preguntas relacionadas con su presente emocional, la relación que mantiene con la madre de sus hijos y la posibilidad de una reconciliación.

Durante la conversación, el periodista quiso saber si ya se había dado una nueva oportunidad en el amor. Ante esa inquietud, Vargas respondió: "No, no. No, mis hijos son mi amor y, uy, ahí me puso en silencio este... No, por eso te digo en este momento el amor es mis hijos y como que el amor pareja lo tengo un poco bloqueado en mi mente y no me veo en este momento de pareja con alguien, no, me cuesta trabajo".





Después de esa respuesta, el entrevistador le expresó que esperaba que pudiera abrir nuevamente su corazón y encontrar una nueva oportunidad sentimental. Sin embargo, el actor explicó que ese tipo de situaciones no se pueden planear y aseguró que el amor aparece de manera espontánea.

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Más adelante, el diálogo se enfocó en la posibilidad de una reconciliación con Rey. Sobre ese tema, Juan Carlos manifestó: "Lo que pasa es que yo con con Pao, hermano, tengo el amor; el amor nunca se ha acabado con Paola porque es la madre de mis hijos y es mi familia y es la mujer que me dio lo más maravilloso que yo tengo, entonces amor por Paola Rey, toda la vida, hermano. Otra cosa es la pareja, o Paola es mi familia, y ahí está el amor, no se va a acabar nunca porque ya es mi familia, la mamá de mis hijos, doy la vida por ella y estaré con ella para siempre", dijo.

Luego explicó: "No, no, no, no, no, no, nosotros ya ya vamos dos años y medio en un proceso de separación y yo siento que ya, ya entramos en eso, ¿sabes? Somos muy amigos, parceros, mucho, pero mucho, si hay alguien en una persona en la cual yo pueda confiar es en ella, ¿ok? Me entiendes, por ella todo, y yo sé que ella conmigo igual".

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Asimismo, el actor señaló que no descarta que en algún momento vuelva a enamorarse, aunque reconoció que actualmente mantiene bloqueado ese aspecto de su vida. También contó que, cuando ha vivido historias de amor, estas han surgido de forma inmediata y sin procesos largos.

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