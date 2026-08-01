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Juan Carlos Vargas revela si tiene nueva pareja y si podría reconciliarse con Paola Rey - CaracolTV

El actor se refirió a su vida sentimental tras su separación de la intérprete Jimena en 'Pasión de Gavilanes'. Además, explicó cómo es actualmente su relación con la madre de sus hijos.

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Juan Carlos Vargas revela si tiene nueva pareja y si podría reconciliarse con Paola Rey

El actor se refirió a su vida sentimental tras su separación de la intérprete Jimena en 'Pasión de Gavilanes'. Además, explicó cómo es actualmente su relación con la madre de sus hijos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Juan Carlos Vargas habla de su separación con Paola Rey.
Juan Carlos Vargas habla de su separación con Paola Rey.
Foto: Caracol Televisión.