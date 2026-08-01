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Qué fue de la vida de Liz Mendieta, integrante de los Amazónicos en el ‘Desafío 2019’ - CaracolTV

Jhoncito Preguntón se encontró con la exparticipante del ‘Desafío 2019’, quien contó cómo cambió su vida luego de estar en el reality de los colombianos. Ahora protagoniza la cinta ‘La Mano de Dios’.

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Qué fue de la vida de Liz Mendieta, integrante de los Amazónicos en el ‘Desafío 2019’

Jhoncito Preguntón se encontró con la exparticipante del ‘Desafío 2019’, quien contó cómo cambió su vida luego de estar en el reality de los colombianos. Ahora protagoniza la cinta ‘La Mano de Dios’.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de ago, 2026
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