Qué fue de la vida de Liz Mendieta, integrante de los Amazónicos en el ‘Desafío 2019’

El paso por el 'Desafío' suele marcar un antes y un después en la vida de quienes aceptan el reto de poner a prueba su fuerza y resistencia. Para Liz Mendieta, recordada por su destacada participación en el equipo de los Amazónicos durante el 'Desafío 2019', la aventura en la pantalla chica fue apenas el primer escalón de una trasformación profesional y personal que hoy la sitúa en un lugar muy diferente.

Tras concluir su etapa en el famoso reality show de Caracol Televisión, Liz tomó una decisión radical que cambió por completo el rumbo de su carrera: armó sus maletas y decidió trasladarse a México para abrirse camino en la industria del entretenimiento como actriz. La exdesafiante comenzó a tocar puertas en el competitivo mercado azteca, donde rápidamente empezaron a concretarse diversos proyectos actoralmente ambiciosos.



Su constancia dio frutos cuando fue convocada para formar parte del elenco de la película 'La sangre de Dios', una producción cinematográfica de aventura al estilo clásico donde interpreta a Lunei, un personaje estelar que promete acaparar la atención del público en las salas de cine. Según relató la propia Liz en entrevista para el programa 'La Red', mientras se encontraba grabando en suelo mexicano recibió la propuesta de incorporarse a esta cinta, consolidando así su paso de las competencias físicas de la televisión a la actuación en la gran pantalla.

Además de su faceta profesional, la vida sentimental de la artista también tomó una nueva dirección tras su experiencia en el formato de supervivencia. Como suele comentarse coloquialmente entre los concursantes del programa, el mito urbano de que “el novio del Desafío no es el marido después del Desafío” terminó cumpliéndose en su caso. Sin embargo, la actriz afronta su presente con soltería y plena satisfacción, concentrando toda su energía en los proyectos cinematográficos y de series que ya tiene en agenda para los próximos meses.

A la par de promocionar el estreno de su largometraje y de enviar un emotivo saludo a los seguidores que aún recuerdan con cariño al equipo de los Amazónicos, Liz Mendieta aprovechó para motivar a quienes sueñan con seguir sus pasos, invitándolos a inscribirse en la nueva convocatoria del Desafío.



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