Lucho Velasco responde a denuncia por presunta falta de pago a proveedores

El reconocido actor y director Lucho Velasco, creador de la productora Noelia Films, enfrenta acusaciones por presuntas faltas de pago a trabajadores y proveedores en el departamento de Santander, tras la filmación de una película.

Entre las afectadas se encuentra Diana Patricia Rojas, guía de turismo y encargada de la logística de locaciones en municipios como San Gil, El Páramo y Curití. Rojas sostiene que fue contratada verbalmente para realizar labores de scouting durante 13 días continuos, enfrentando extenuantes jornadas de 12 horas diarias bajo difíciles condiciones climáticas y geográficas.



De acuerdo con el testimonio de la guía, al culminar el trabajo iniciaron las dilaciones en los desembolsos. Inicialmente, la productora ofreció acuerdos de pago a 15 y 45 días, pero transcurridos más de siete meses, la deuda sigue sin saldarse en su totalidad.

La mujer indicó además que a título personal se vio obligada a interponer una demanda laboral.

La respuesta de Lucho Velasco



Ante las acusaciones, Lucho Velasco emitió un comunicado oficial manifestando que no existe mala voluntad por parte de la producción.

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"Desde el inicio del proyecto hemos asumido nuestros compromisos con responsabilidad, dando la cara ante proveedores, equipo técnico y talento humano", argumentó.

El actor aseguró que la productora ya ha cumplido con más del 85% de las obligaciones económicas adquiridas y que continúa avanzando de manera progresiva en la cancelación total a medida que se consolidan los recursos del proyecto. Asimismo, aclaró que las cifras divulgadas en Santander no corresponden a la realidad y que cuenta con los paz y salvos y soportes respectivos para respaldar el estado real de sus finanzas.

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