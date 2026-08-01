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Lucho Velasco responde a denuncia por presunta falta de pago a proveedores - CaracolTV

El actor y director enfrenta una denuncia por presuntos incumplimientos en los pagos a proveedores y miembros del equipo de la película ‘La sangre de Dios’. En ‘La Red’ conocimos quién hizo el señalamiento y la respuesta de Velasco.

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Lucho Velasco responde a denuncia por presunta falta de pago a proveedores

El actor y director enfrenta una denuncia por presuntos incumplimientos en los pagos a proveedores y miembros del equipo de la película ‘La sangre de Dios’. En ‘La Red’ conocimos quién hizo el señalamiento y la respuesta de Velasco.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de ago, 2026
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