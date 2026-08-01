Karol G vivió tenso momento con un fan en su concierto; seguridad tuvo que intervenir

La cantante colombiana vivió un momento inesperado durante uno de los conciertos de su nueva gira mundial. El hecho ocurrió el pasado 29 de julio en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá, donde se presentaba como parte de su tour 'Tropitour: viajando por el mundo', con el que tiene previsto recorrer 60 ciudades de Norteamérica, Europa y América Latina durante un año.

Mira también: Karol G tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama en 2027: así fue el anuncio



El incidente se registró mientras interpretaba la canción 'Viajando por el mundo'. En medio de la presentación, un fanático logró subir al escenario y acercarse hasta la artista. Aunque en un primer momento 'La Bichota' le extendió la mano, la situación cambió cuando el hombre la sujetó con fuerza e incluso intentó tomar el micrófono que ella utilizaba durante la interpretación.

Ante lo sucedido, el equipo de seguridad intervino de inmediato para controlar la situación y retirar al asistente del escenario, permitiendo que el espectáculo continuara. El momento quedó registrado en varios videos grabados por personas que asistían al concierto y, posteriormente, comenzó a circular en redes sociales, donde generó múltiples reacciones entre los usuarios.

Las reacciones ante lo sucedido con el fan no se han hecho esperar. En las diferentes plataformas digitales, seguidores de la cantante compartieron los videos del momento y comentaron lo ocurrido durante la presentación, expresándole su apoyo a la paisa y la forma en la que manejó la situación.





Este no ha sido el único momento que ha llamado la atención desde el inicio de 'Tropitour: viajando por el mundo'. En otras presentaciones, la artista también protagonizó una escena que se hizo viral junto a una niña que aseguró que su canción favorita era 'Dai Dai' de Shakira. Además, durante algunos de los conciertos ha tenido que enfrentar fallas técnicas sobre el escenario.

Publicidad

Mira también: Karol G le hizo tremendo regalo a pareja que se lo pidió en pleno concierto

Cabe aclarar que este concierto hizo parte de los primeros espectáculos de la gira, la cual comenzó oficialmente el pasado 24 de julio en Chicago. Desde entonces, Carolina Giraldo ha continuado con su agenda de presentaciones en diferentes ciudades, dando inicio a un recorrido internacional que se extenderá durante los próximos meses.

Publicidad

Con esta serie de conciertos, la cantante también continúa promocionando su álbum 'Tropicoqueta', producción que acompaña el concepto de su nueva gira.

Mira también: Karol G apareció en la Fórmula 1 de Mónaco y la compararon con una Kardashian: con cuál y por qué

Ahora, la artista se prepara para visitar otras ciudades del norte de América antes de continuar con las etapas previstas en Europa y América Latina.