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Karol G vivió tenso momento con un fan en su concierto en Toronto, Canadá - CaracolTV

Karol G fue abordada en el escenario por un fanático que intentó cantar con ella 'Viajando por el mundo'. El hecho ocurrió en el concierto que dio en Toronto, Canadá.

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Karol G vivió tenso momento con un fan en su concierto; seguridad tuvo que intervenir

La intérprete de temas como 'Matadora', 'Cairo' y 'Mi cama' se hizo tendencia en redes luego de vivir un incómodo momento con un fanático que logró subir al escenario.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Karol G vivió incómodo momento en su gira 'Tropitour: viajando por el mundo'.
Karol G vivió incómodo momento en su gira 'Tropitour: viajando por el mundo'.
Foto: AFP.